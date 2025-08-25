“La acuicultura es milenaria, sana y sostenible”

El exdirector nacional de Acuicultura y actual asesor del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Guillermo Abdala Bertiche, defendió el impulso a la actividad acuícola en Tierra del Fuego y buscó despejar dudas sobre la salmonicultura.

“Es muy importante aclarar que en este momento Tierra del Fuego no se encuentra ni diseñando, ni planificando, ni ejecutando actividades que tengan que ver con la salmonicultura. Todo lo contrario: la provincia está desarrollando un marco regulatorio que permite ordenar y fomentar la acuicultura, para luego definir qué tipo de prácticas quiere llevar adelante”, explicó en diálogo con Info3 Noticias de Río Grande.

Abdala Bertiche insistió en que se trata de una práctica con larga historia en el mundo. “La actividad acuícola es milenaria, es una actividad sana y sostenible”, remarcó, y recordó que ya existe legislación nacional y provincial que da respaldo al sector: “Argentina tiene la Ley 27.231 y Tierra del Fuego sancionó en 2017 su propia norma para adherir y avanzar en regulaciones, tecnologías, ambiente, procesos y especies”.

El especialista también buscó desarmar un equívoco frecuente en el debate público: “Se instaló la idea de que la provincia está orientando su esfuerzo únicamente a la salmonicultura. Eso no es así. Ese discurso, en muchos casos, viene acompañado de intenciones de denostar a la actividad acuícola en general”.

Desde su experiencia como funcionario nacional en 2020, sostuvo que el desarrollo de la acuicultura puede ser clave para diversificar la matriz productiva fueguina. “Trabajamos con distintas provincias, incluida Tierra del Fuego, sobre cómo integrar la acuicultura a la producción. Es una actividad que mueve 330 mil millones de dólares en el mundo y que genera empleo, alimentos y divisas”, destacó.

Por último, pidió una discusión seria y sin prejuicios: “Me he encontrado con gente con verdadero interés en aprender más y también con miradas obtusas que reducen todo a los salmones o a tecnologías en desuso. El debate de fondo debería ser cómo aprovechar el potencial acuático de la provincia para generar más oportunidades”, cerró.