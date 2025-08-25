“Estoy harto, en un año y medio de gestión hubo 18 cortes de luz”

El jefe de la delegación de ANSES en Ushuaia, Mariano De Luca, expresó su fuerte malestar por el corte de energía que afectó al centro de la ciudad durante la noche del lunes y que provocó serios inconvenientes en la atención al público.

El apagón dejó fuera de servicio a gran parte del equipamiento informático de la oficina, donde se atiende a unas 300 personas por día. “Hay mucha gente que deja el trabajo, pide permiso para venir y nada, que esto está funcionando como un engranaje. Necesitamos tener luz para poder atender”, reclamó.

De Luca precisó que dos servidores resultaron dañados: “Uno estamos tratando de recuperarlo con los encargados de informática, cambiando piezas, y este equipo es nuevo, hace poco lo cambiamos”.

El desperfecto obligó a reorganizar la atención y reducir el servicio: de las 24 computadoras que tiene la sede, apenas 10 quedaron operativas. “La atención al público está prácticamente paralizada y tuvimos que reprogramar turnos para otros días”, explicó.

Visiblemente molesto, el funcionario responsabilizó a la Dirección Provincial de Energía (DPE) por la reiteración de estos episodios. “Estoy harto, en un año y medio de gestión hubo 18 cortes”, señaló.

De Luca adelantó que una vez normalizada la situación avanzarán con los reclamos administrativos. “Después que soluciones, haremos los reclamos correspondientes a la DPE. No vamos a pedir que restituyan los equipos porque es tirarle piedras a la luna, pero me da bronca que me tomen el pelo así. Todo el tiempo ponemos la cara por una gestión que avanza. Si no son los cortes, es la CGT con los paros”, concluyó.

Radio Provincia