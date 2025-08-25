Blanco solicita citar al Ministro de Defensa tras el escándalo de contratos con empresa investigada por corrupción 

El senador nacional por Tierra del Fuego y candidato a senador por Provincias Unidas, Pablo Blanco, presentó un proyecto de comunicación para citar al Ministro de Defensa, Luis Petri, al Senado de la Nación. Blanco pretende que Petri brinde explicaciones sobre contratos millonarios celebrados entre organismos bajo su jurisdicción y la empresa Suizo Argentina S.A., actualmente investigada por presuntos hechos de corrupción que comprometen seriamente al gobierno de la Libertad Avanza.

El pedido se fundamenta en el artículo 71 de la Constitución Nacional, que faculta al Senado a convocar a ministros del Poder Ejecutivo Nacional.

Blanco exige que el ministro comparezca ante la Cámara Alta y presente documentación detallada sobre los vínculos entre la IOSFA (la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad) y la empresa señalada.

El senador pretende que el ministro informe sobre el contenido y el monto de los contratos firmados; los fundamentos técnicos y económicos que justificaron la elección del proveedor; las medidas adoptadas para garantizar transparencia; la identificación de los funcionarios responsables de las decisiones; el impacto de estos contratos en el presupuesto de IOSFA; y los mecanismos de control aplicados para evitar contrataciones con empresas bajo investigación judicial.

«El pueblo argentino merece saber cómo se usan los recursos públicos, sobre todo cuando hay sospechas de corrupción que aparejan consecuencias directas sobre la salud de los uniformados», expresó el senador.

La iniciativa subraya que la IOSFA atraviesa una crisis financiera crítica, con una deuda superior a los $90.000 millones, importantes demoras en prestaciones y recortes de servicios médicos. “Quiero que se aclaren cuáles son los vínculos entre esta empresa sospechada y el Ministerio de Defensa», afirmó el legislador.

«Las contrataciones realizadas con más que presunción de coimas de por medio entre funcionarios del gobierno nacional y la empresa Suizo Argentina S.A deben ser cortadas de cuajo e investigadas a fondo», añadió.

Finalmente, Blanco advirtió que esta interpelación es un test institucional fundamental: «Si el ministro tiene las manos limpias, nada debe temer del escrutinio parlamentario. Si existe algo que ocultar, este Senado tiene la obligación de desenmascarar la verdad y exigir las responsabilidades correspondientes.»

“Los Milei, que llegaron al poder prometiendo terminar con la corrupción y actuar de manera opuesta a lo que ellos denominan casta, al parecer tienen métodos de defraudación estatal aún peores que los del menemismo donde se robaba para la corona. Si el ministro Petri no tiene nada que ocultar sería bueno que se apersone ante el Senado y no que se esconda en un silencio que aturde como el de, por ejemplo, Karina Milei”.

«El pueblo argentino y nuestros uniformados merecen saber la verdad sobre el destino de los recursos públicos destinados a la defensa nacional. Esta interpelación es el primer paso hacia la transparencia que nuestra democracia exige y necesita.»