Finalizaron las ediciones de agosto de “Té Acompaño” en Ushuaia: más de 800 personas mayores participan activamente del Programa 

Con encuentros realizados en los barrios de Ushuaia, concluyeron con gran acompañamiento las dos fechas correspondientes a agosto del programa TÉ Acompaño, una propuesta que, desde hace más de un año y medio, sostiene espacios de encuentro, disfrute y contención para las personas adultas mayores de la ciudad.

El programa se consolida como una propuesta comunitaria que, además de ofrecer tardes recreativas con meriendas saludables, sorteos, juegos y acompañamiento sanitario, promueve el fortalecimiento de vínculos duraderos entre vecinos y vecinas de distintos barrios.

Con una trayectoria sostenida, TÉ Acompaño logró construir una red afectiva que trasciende lo barrial y genera comunidad entre generaciones, favoreciendo la integración, el bienestar colectivo y la continuidad de espacios donde las personas mayores participan de manera activa.

Actualmente, más de 800 personas mayores participan regularmente de esta iniciativa, generando un entramado social que también alcanza a sus familias y al entramado comunitario que las rodea.

El Secretario de Promoción Territorial, Matías Machado, valoró la continuidad y el impacto de esta política pública: “Hace más de un año y medio que sostenemos esta propuesta con el objetivo de llegar a cada barrio y a cada adulto y adulta mayor con actividades de calidad, cercanas y cuidadas. Hoy no solo son más de 800 personas mayores las que participan activamente, sino que además hemos logrado construir comunidad entre quienes no se conocían, generando lazos que perduran en el tiempo y fortalecen el tejido social.”

Además, confirmó que el programa continuará con su agenda mensual, manteniendo los dos encuentros por mes e incorporando nuevos puntos de la ciudad:

“Vamos a seguir recorriendo los barrios con esta propuesta que cada vez tiene más participación. El acompañamiento a las personas mayores debe ser constante, afectivo y territorial. Ese es nuestro compromiso.”

TÉ Acompaño continúa así siendo una herramienta fundamental para garantizar el bienestar, la inclusión y la participación activa de las personas mayores en Ushuaia.