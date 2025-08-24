Día de la Industria: Gobierno organiza visitas guiadas a fábricas fueguinas  

En el marco del Día de la Industria, a celebrarse el próximo 2 de septiembre, el Gobierno de la provincia a través del Ministerio de Producción y Ambiente, llevará adelante una serie de visitas guiadas a fábricas de Río Grande y Ushuaia.

Desde la Secretaría de Industria y Promoción Económica se indicó que “en esta fecha tan significativa para todos los fueguinos, queremos acercar las industrias a la comunidad, compartirles su historia, mostrar cómo se produce y la calidad con la que se fabrica en Tierra del Fuego. La industria genera empleo, fortalece nuestra identidad como fueguinos y es símbolo de soberanía”.

El itinerario incluye visitas a fábricas de distintos rubros como el textil (Australtex SA), electrónico (BGH, Electro Fueguina, Newsan) plástico (Río Chico, Vinisa Fueguina SRL) y de Alimentos (Vitalcan, Planta de procesamiento CTF y GDS).

Quienes deseen participar, deberán completar los formularios detallados a continuación, donde podrán elegir el horario y la industria a visitar según su localidad. En Río Grande, la actividad se desarrollará el martes 02 de septiembre, mientras que en Ushuaia se realizará el miércoles 03 de septiembre.

El cupo es limitado y estará sujeto a la cantidad de personas inscriptas.

• Link de visita a fábricas en Río Grande: https://bit.ly/4lAwIF2

• Link de visita a fábricas en Ushuaia: https://bit.ly/3HoPhOz