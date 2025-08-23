El Gobierno, OSDE y la Clínica San Jorge firmaron un convenio para capacitar a cuidadores domiciliarios

El Gobierno de la Provincia, la Fundación OSDE y la Clínica San Jorge rubricaron un convenio de cooperación para poner en marcha en Ushuaia el curso “El Arte de Cuidar”, una formación de 202 horas de duración destinada a capacitar a cuidadores domiciliarios.

El acuerdo fue rubricado por la ministra de Salud de Tierra del Fuego Judit Di Giglio, la gerente de OSDE en la provincia, Cecilia Iacovino, y el gerente de la Clínica San Jorge, Carlos Sánchez Posleman.

La ministra Di Giglio destacó la iniciativa como “un ejemplo de integración” al articular esfuerzos entre el sector público y privado. «En la anterior edición se formaron más de 60 cuidadores en Río Grande. Es un enorme ejemplo de integración: OSDE financia la capacitación, la Clínica San Jorge aporta sus instalaciones para las prácticas y desde el Ministerio colaboramos con nuestros profesionales en la formación de los cuidadores domiciliarios”, afirmó.

El dictado del curso se realizará en la sede de OSDE Ushuaia, mientras que las prácticas tendrán lugar en efectores públicos de salud y en la Clínica San Jorge.

El inicio de clases está previsto para el 2 de septiembre, con cursada de martes a viernes durante la mañana, hasta fines de noviembre. Las inscripciones ya se encuentran abiertas y pueden realizarse a través del Instagram de la Fundación OSDE o de las redes sociales del Ministerio de Salud, completando un formulario online.

“Celebramos nuevamente este convenio con el Ministerio de Salud. El curso que desde la Fundación OSDE venimos ofreciendo hace 23 años, ya cuenta con más de 4.600 egresados a nivel nacional. Por primera vez se dicta en Ushuaia, con el objetivo de profesionalizar el rol de los cuidadores domiciliarios y brindarles herramientas y conocimientos que les permitan mejorar su tarea diaria», remarcó la gerente de OSDE en la provincia, Cecilia Iacovino.

El curso “El Arte de Cuidar” nació en 2002 y ya lleva 111 ediciones en distintas provincias del país, con el propósito de impulsar la inclusión social y laboral a través de la formación de cuidadores domiciliarios, un rol clave en el actual contexto social y sanitario.