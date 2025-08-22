Se realizará la kermés de las infancias en Ushuaia y Río Grande

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS continúa celebrando el Mes de las Infancias y se prepara para llevar adelante dos nuevas jornadas de la Kermés “Vení a pasar el día con tu personaje favorito” en las ciudades de Ushuaia y Río Grande.

Luego de la primera edición realizada en la ciudad de Tolhuin, donde una gran cantidad de niñas, niños y familias compartieron una tarde de juegos, alegría y mucho color, la propuesta sigue recorriendo la provincia con más actividades y sorpresas.

Con entrada libre y gratuita, la Kermés invita a las infancias a disfrutar de un espacio pensado para jugar, compartir y fortalecer vínculos familiares y comunitarios, con espectáculos, shows en vivo y personajes que llenan de magia cada jornada.

En Ushuaia se llevará a cabo el domingo 24 de agosto en la Casa del Deporte de 16 a 19 h., en tanto que en la ciudad de Río Grande será el domingo 31 de agosto en la Casa del Deporte de 16 a 19 h.

Cabe resaltar que este tipo de iniciativas son parte de una política pública que pone en el centro a niñas, niños y juventudes, garantizando su derecho al juego, la participación y el acceso a espacios de disfrute.