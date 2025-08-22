Las juventudes fueguinas fortalecen sus habilidades de oratoria en Río Grande y Ushuaia

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, a través de la Secretaría de Políticas para las Juventudes, en coordinación con el Instituto Provincial de Administración Pública (IPAP) y la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, llevó adelante este miércoles 20 de agosto en la ciudad de Río Grande la segunda instancia del ciclo de capacitaciones destinado a jóvenes de los programas Parlamento Juvenil del Mercosur y Modelo de Naciones Unidas. En la ciudad de Ushuaia, la capacitación se desarrollará el próximo lunes 25 de agosto.

La temática central de la jornada fue la oratoria, entendida como una herramienta clave para fortalecer las habilidades comunicacionales, la expresión oral y la capacidad de transmitir ideas con claridad y seguridad.

Cabe resaltar que más de 100 jóvenes participaron de un encuentro que combinó teoría, ejercicios prácticos y dinámicas grupales, generando un espacio enriquecedor de formación e intercambio.

Esta propuesta se complementa con la primera capacitación del ciclo, realizada semanas atrás, que estuvo enfocada en la redacción de documentos, con el objetivo de brindar a las juventudes una formación integral para potenciar sus intervenciones en espacios de debate, negociación y construcción de consensos.

El ciclo continuará el próximo lunes 25 de agosto en la ciudad de Ushuaia, de 13:00 a 16:00 h., con una nueva jornada de formación que permitirá a más jóvenes fortalecer sus capacidades para expresarse con confianza y protagonismo en espacios de debate y construcción colectiva.