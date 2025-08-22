“Había quórum, pero igual suspendieron la sesión»:Espeche cuestiona la pausa en el Concejo de Ushuaia

El Concejo Deliberante de Ushuaia vivió ayer una sesión marcada por ausencias, demoras y la decisión de suspender los trabajos, evidenciando la lentitud con la que se abordan temas urgentes para la ciudad. En la 5ª sesión ordinaria del año, que comenzó ayer, se dispuso un cuarto intermedio que se retomará el próximo viernes 29 de agosto.

La breve jornada legislativa se limitó al tratamiento de distinciones y declaraciones de Interés Municipal, tras lo cual los ediles aprobaron la pausa a propuesta de la concejala Laura Ávila. Por su parte, los concejales Valter Tavarone, Belén Monte de Oca y Fernando Oyarzún estuvieron ausentes, hecho que fue comunicado oficialmente ante la Presidencia.

En este contexto, el concejal Vladimir Espeche, del Movimiento Popular Fueguino, realizó un análisis profundo de lo sucedido, planteando críticas y propuestas que van más allá de la simple queja política.

“Me sorprendió la suspensión de la sesión hasta el 29 de agosto. Tuvimos quórum legal con siete concejales presentes, pero la solicitud de un cuarto intermedio de la concejal Laura Ávila terminó postergando el trabajo”, contó Espeche, quien lamentó el retraso en el tratamiento de expedientes “que reclama la comunidad”. Entre ellos, destacó un proyecto propio para facilitar la habilitación de vehículos turísticos, como las combis de ocho pasajeros, extendiendo su vida útil sin crear obstáculos burocráticos innecesarios. “Es una cuestión de agilidad para apoyar a sectores que mueven nuestra economía”, remarcó.

Más allá de la sesión, el concejal denunció un problema de gestión concreta en la ciudad que afecta a todos los vecinos: la recolección de residuos, el ordenamiento del casco céntrico y la movilidad urbana. “Los contenedores están, pero la basura se desborda en las calles y los animales suelen revolverla. La recolección no está coordinada ni planificada, y eso casualmente es responsabilidad municipal que debería garantizarse desde la coordinación del área”, afirmó con preocupación.

El balance no es sólo de mantenimiento urbano, sino que “Ushuaia necesita ser una ciudad inclusiva y segura para transitar, con cuidado en la seguridad vial y ordenamiento del estacionamiento, que es una pesadilla visual para turistas y vecinos”, agregó, denunciando también el deficiente estado del transporte público adaptado para personas con discapacidad. En ese sentido, contó la experiencia directa con una joven que debe coordinar personalmente el uso de un colectivo con rampa que pocas veces funciona: “¿Por qué provincia y municipio no hacen un convenio para mejorar esta oferta? Eso es gestión pública con empatía”.

El concejal repasó con enojo otro tema olvidado: la atención a las personas con discapacidad. Denunció que la RUPE (Renta Unificada Provincial de Emergencia) está por debajo de la línea de pobreza y que cobra tal prestación obliga a veces a suspender puestos de trabajo, una contradicción dolorosa con el objetivo de la inclusión. “Nos llenamos la boca con discursos mientras en la praxis cercenan derechos, demorando hasta dos años la entrega de una silla de ruedas adecuada para nuestra ciudad”, fustigó.

Espeche no esquivó tampoco el costado ambiental y recordó la importancia de declarar de interés provincial la Ley que prohíbe el cultivo de salmón en jaulas, y denunció la falta de acción concreta para sanear el Cañadón, un espacio natural que debería ser un pulmón para la comunidad y hoy sufre abandono. “Es imprescindible proteger y preservar esos lugares, no sólo porque son patrimonio sino porque son la ciudad que queremos construir”, insistió.

Sobre el clima político, opinó que la campaña electoral se traslada a todos los ámbitos, incluyendo el Concejo, pero que lo lamentable es la falta de propuestas concretas. “No vemos aportes de ideas ni proyectos que verdaderamente piensen en nuestra provincia, sino más en posicionamientos de fuerza”, señaló.

La urgencia de los debates en suspensión y los reclamos de vecinos, son importantes, por eso Espeche dijo que “no necesitamos más ordenanzas sino más gestión, empatía y voluntad real para que Ushuaia sea una ciudad a la altura de lo que vendemos al mundo como destino turístico y hogar cotidiano”.

Radio Provincia