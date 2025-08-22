El Senado rechazó los decretos que disolvían organismos como Inta, Vialidad: “El sacrificio de los argentinos no puede quedar en vano”

La diputada Andrea Freites habló tras una semana agitada en el Congreso, marcada por reveses legislativos para el Gobierno nacional y la aprobación de leyes que impactan directamente en las provincias.

“Son buenas noticias para el pueblo argentino. Ayer logramos la atención completa de la emergencia pediátrica y también el financiamiento universitario. Además, pudimos dar de baja decretos presidenciales que pretendían disolver áreas clave como el INTA, Vialidad o Transporte.Lo más importante es que el Presidente ya no puede vetarlos, quedan sin efecto”, celebró Freites.

Con una amplia mayoría el Senado rechazó el decreto del Gobierno de Javier Milei que pretendía desmantelar organismos fundamentales como el INTI, INTA, Vialidad Nacional, la Marina Mercante y el Banco Nacional de Datos Genéticos:

La legisladora fueguina no ocultó el clima de tensión en el oficialismo: “Al Gobierno lo sorprendió. Pensaron que no iba a ser así y fue un sopapo muy profundo. De un día para el otro tuvieron dos derrotas muy fuertes, primero en Diputados y luego en el Senado”.

Sin embargo, admitió que no todo fue positivo. “Quedó un sabor amargo porque no se alcanzaron los votos para mejorar la situación de los jubilados. Queríamos subir el bono de 60 mil a 110 mil pesos y dar un aumento del 7,2%. Vamos a insistir en que se trate este año, porque la situación de los jubilados es compleja y no podemos dejarla de lado”, afirmó.

Freites también subrayó que lo que está en juego no es solo la coyuntura, sino el modelo de país: “De un lado está un gobierno que plantea que no debe existir el Estado y, del otro, quienes creemos que el Estado tiene obligaciones con la gente. Por eso las elecciones de octubre son fundamentales”.

La diputada fue contundente al describir la disputa de fondo: “Lo concreto es que tenemos un presidente que no respeta la autonomía de los poderes ni de las provincias, pero quiere gobernar como un ordenador. Nosotros estamos dispuestos a decirle que no”.

En ese sentido, anticipó que en Tierra del Fuego ya se organiza la militancia para el tramo final de la campaña: “Este domingo vamos a tener un gran encuentro provincial de mujeres en Ushuaia. Estamos recorriendo la provincia y sumando voluntades, porque lo que necesitamos es que la gente participe, que no se quede en el enojo o la apatía. La decisión en las urnas es clave para el futuro de la Argentina”, remarcó.

“El Congreso está cumpliendo la función que le corresponde y es importante que la sociedad entienda la magnitud de lo que está en juego. El sacrificio de los argentinos no puede quedar en vano”, concluyó.

Radio Provincia