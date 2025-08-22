El Centro Provincial de Rehabilitación ya sumó hospital de día y se proyecta internación de 24 horas

La ministra de Salud de la Provincia, Judit Di Giglio, puso en valor los servicios de salud que comenzaron a brindarse en el primer año del Centro Provincial de Rehabilitación (CPR), destacando la reciente puesta en funcionamiento del Hospital de Día, un paso intermedio hacia la futura habilitación del centro como institución de segundo nivel con capacidad de internación de 24 horas.

“Festejar un aniversario nos invita a analizar todo lo que se logró y lo que aún queda por delante. Este es un proyecto muy ambicioso, diseñado con características únicas en el país y que prevé distintas etapas de crecimiento. El objetivo a mediano plazo es lograr la internación de 24 horas”, explicó.

Actualmente, el programa Hospital de Día cuenta con seis pacientes. En el CPR disponen de habitaciones propias, donde descansan, se higienizan y pueden dejar sus pertenencias, regresando al día siguiente al mismo espacio. Durante su permanencia en el centro reciben atención médica, controles de enfermería y múltiples terapias en jornadas intensivas que abarcan entre las 13 y las 20 horas.

Este dispositivo permite que los pacientes realicen entre 4 y 6 terapias en un mismo día sin la necesidad de múltiples traslados, generando un verdadero “descanso terapéutico”. Allí se articulan especialidades como clínica médica, kinesiología, fonoaudiología, terapia ocupacional, psicología y enfermería.

La Ministra informó que para poner en funcionamiento la internación de 24 horas resta una habilitación con la Agencia Nacion al de Discapacidad (ANDIS) que ya se está tramitando. “Son procesos largos. Para que esto se concrete vamos a incorporar más recurso humano que con el tiempo iremos ingresando, principalmente médicos y enfermeros. Será un proyecto para comenzarlo seguramente el año próximo”, indicó.