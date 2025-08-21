«Todos por Zunny»: se viene una jornada solidaria para ayudar a una vecina que atraviesa un momento crítico

Este sábado 23 de agosto, la cancha 4 del polideportivo Hugo Ítalo Favale se convertirá en el epicentro de una gran movida solidaria. Con clases gratuitas de ritmos, gimnasia, bodycombat y más, vecinos y vecinas de Ushuaia se reunirán para ayudar a Zunny, quien sufrió un grave accidente y necesita medicamentos y equipamiento para mejorar su calidad de vida.

Desde las 11:30 de la mañana y hasta las 18 horas, el polideportivo será el escenario de un evento que va más allá del deporte. “Queremos darle una mano desde nuestro lugar de vecinos”, anunció Pablo Rodríguez, uno de los organizadores, en diálogo con Radio Provincia. La convocatoria es para apoyar a una mujer que quedó en estado prácticamente vegetativo tras una intoxicación por monóxido de carbono, que también le costó la vida a su esposo.

La entrada es libre y gratuita: la propuesta busca que todos participen sin barreras y puedan disfrutar de una jornada cargada de energía y solidaridad. Los interesados podrán sumarse a clases de zumba, body combat, body balance, CrossFit funcional, entre otras, con distintos profesores que se irán turnando para mantener el ritmo durante toda la tarde, explicó Pablo.

Además, quienes quieran colaborar podrán adquirir un bono contribución de 10.000 pesos que les dará la chance de participar en más de 15 sorteos donados por comercios locales, desde supermercados hasta electrodomésticos. También habrá urnas para donaciones voluntarias, con pequeños premios para quienes aporten.

Rodríguez precisó también que la organización busca articular “una movida linda, donde la gente se sume, lleve mate y disfrute, porque la solidaridad es lo que más hace falta ahora”. Sobre la importancia de la jornada, remarcó que “la gente siempre ayuda, cuando es un tema de salud y solidaridad se copan todos”.

La intención es transformar este encuentro no solo en una oportunidad para recaudar fondos esenciales para la mujer y su familia, sino también en un momento de encuentro comunitario, de sentir que la ciudad se une para acompañar y sostener a quienes más lo necesitan.

Un llamado abierto a vecinos y vecinas: participar, aportar lo que puedan y compartir una tarde distinta, donde el compromiso y el buen ánimo serán protagonistas en la cancha cuatro del polideportivo Hugo Ítalo favale. La solidaridad, dicen los organizadores, está lista para contagiar a todos.

Para colaborar o sumarse, se puede contactar a Lupe (2901 6041419) o Mariela (2901 602216), con la facilidad de recibir el bono en domicilio después de las 18 horas.