Tierra del Fuego AIAS presente en el Torneo de levantamiento Olímpico de Pesas

En el Club Ingeniero Huergo de la ciudad de Comodoro Rivadavia se realizó el Torneo Patagónico Central de Levantamiento Olímpico de Pesas que sirvió como clasificatorio al Campeonato Nacional con excelente participación de la delegación fueguina.

El evento reunió a competidores de todas las provincias de la Patagonia, con categorías que van desde sub 12 en modalidad de exhibición hasta adultos sub 20, reuniendo un total de más de 87 atletas.

En el torneo participaron 17 representantes fueguinos de la ciudad de Tolhuin y Río Grande, que en mayoría obtuvieron destacados resultados y por sobre todo el seleccionado masculino, quienes por su excelente actuación volvieron a la provincia con el trofeo de mejor equipo en su rama.

Los resultados finales fueron:

Seleccionado Masculino

Sub 15 masculino

Fabricio Arguello (oro)

Nicolás Paredes (plata)

Sub 17 masculino

Mateo Oyarzo (oro)

Erick Leiva Katz (plata)

Sub 20 masculino

Andrade Rodrigo (plata)

Absoluto masculino

Fernan Navarro (oro)

Uriel Peña (plata)

Mejor equipo masculino

Tierra del Fuego (oro)

Seleccionado Femenino

Sub 12 Femenino

Kiara Alvarez (oro)

Sub 15 Femenino

Kyara Pino (oro)

Milagros González (oro)

Agostina Tauriani (plata)

Melina Portillo (plata)

Sánchez Paz Luna (plata)

Lujan Castellano (bronce)

Sub 17 femenino

Naiara Arguello (bronce)

Sub 20 femenino

Evelin Aquino (oro)

Julieta Oyarzo (plata)

Huilen Arévalos (bronce)

Mejor atleta femenina sub 15

Kyara Pino (oro)