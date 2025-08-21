“Estamos muy contentos por la representación de Tierra del Fuego en el Encuentro Nacional de la Cruz Roja”

La filial Ushuaia de la Cruz Roja Argentina será parte del 10.º Encuentro Nacional de Delegados y Comisiones Directivas, que se realizará este fin de semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí estará presente Jorge Salomón, elegido por la comisión directiva local para representar a Tierra del Fuego en este espacio de intercambio y debate.

“Es una convocatoria que hace el presidente de la Cruz Roja Argentina, Diego Tipping, a todas las filiales del país”, explicó Salomón. El encuentro tendrá dos instancias: una primera reunión el sábado entre delegados y comisiones, y una Asamblea General Ordinaria el domingo. “Se van a presentar la memoria 2024, el inventario y los ejercicios del año pasado, además de generar un espacio para socializar proyectos con las demás filiales”, detalló.

La filial Ushuaia llegará al encuentro con una agenda cargada. Salomón enumeró los proyectos que vienen impulsando: “Uno de los principales es la conformación de la unidad de socorro, con brigadistas y socorristas que estamos formando desde hace dos meses en la Universidad de Tierra del Fuego”. Otro de los ejes es el programa “Comercio Amigo”, mediante el cual la Cruz Roja capacita en RCP y primeros auxilios a trabajadores de distintos locales. “Ya firmamos el primer convenio con un comercio de Ushuaia y vamos a seguir ampliándolo”, adelantó.

A esto se suma la incorporación de nuevos voluntarios, en su mayoría jóvenes vinculados a la salud. “Hoy tenemos un promedio de ocho personas que se están formando en distintos trayectos. Algunos son de Ushuaia, otros de Río Grande y Tolhuin. Queremos que este equipo siga creciendo”, subrayó.

El encuentro en Buenos Aires será también la oportunidad para mostrar el balance de la nueva comisión, conformada el 1 de marzo. “Tenemos que rendir memoria, balance e inventario de 2024, cuando la filial todavía estaba saliendo de la intervención”, recordó.

Con entusiasmo, Salomón destacó la importancia de representar a la provincia: “La verdad que estoy muy contento con la representación de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Vamos a llevar nuestra presentación y también la voz de los proyectos que venimos desarrollando”.

Finalmente, dejó un mensaje a la comunidad: “Estamos trabajando y todos saben dónde encontrarnos: en la filial, detrás del centro de jubilados de Canning, los martes y jueves por la tarde. Allí estamos para lo que necesiten”.

