El candidato a senador por La Libertad Avanza en Tierra del Fuego, Agustín Coto, volvió a dejar en claro que el camino emprendido por Javier Milei es el único capaz de sacar a la Argentina del desastre en el que la dejaron los gobiernos anteriores.

Con un mensaje directo a los fueguinos, Coto subrayó que el esfuerzo que hoy hacen millones de argentinos no es en vano, porque significa sentar las bases de una Argentina próspera y libre. Coto no esquivó la realidad: el primer año y medio de Gobierno fue difícil. Sin embargo, remarcó que las decisiones de Milei eran imprescindibles para frenar la hiperinflación, el desorden fiscal y la corrupción enquistada en la política tradicional. “Este año y medio de excepción no fue sencillo porque salir del desastre es duro, cuesta salir del pozo y mucha gente está haciendo un esfuerzo muy grande. Es importante que ese esfuerzo continúe y llegue a buen puerto”, afirmó.

El referente libertario en Tierra del Fuego fue contundente: Milei necesita más diputados y senadores que respalden su plan de gobierno y aceleren el proceso de transformación. “Lo que queremos es más diputados y más senadores para que Javier pueda continuar un proceso que está llevando a la Argentina a salir del desastre macroeconómico en el que nos dejaron”. El llamado es claro: los argentinos tiene en sus manos la posibilidad de consolidar el cambio, no sólo en el Ejecutivo, sino también en el Congreso.

Con convicción, Coto resaltó que la esperanza libertaria ya empezó a dar frutos: baja de la inflación, orden en las cuentas públicas y confianza en los mercados. Todo ello se logró gracias al sacrificio cotidiano de los argentinos que eligieron darle la oportunidad a un nuevo modelo de país.

“El sacrificio de los argentinos va a llegar a buen puerto”, aseguró Coto, reafirmando que el esfuerzo de hoy es la semilla de la prosperidad de mañana.