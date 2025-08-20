La Agencia de Innovación TDF abre inscripciones para nuevas propuestas en los Polos Creativos 

La Agencia de Innovación de Tierra del Fuego anunció la apertura de las preinscripciones para una nueva serie de propuestas formativas en los polos creativos de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. La nueva oferta está orientada a la tecnología, el arte digital y la producción audiovisual, con un enfoque 100% práctico.

Cabe señalar que las inscripciones estarán abiertas a partir del viernes 22 hasta el viernes 29 de agosto y que las mismas se desarrollarán de manera virtual a través de un link que se publicará el mismo día 22 a las 9 h. en la biografía de las redes sociales de @conocimientotdf. Las clases darán inicio el lunes 1 de septiembre.

Las propuestas están pensadas para distintas edades e intereses, con modalidades tanto presenciales como virtuales. Entre los cursos que se ofrecen se encuentran:

Ecommerce; Alfabetización y Ciudadanía Digital; Modelo y Animación en Blender 3D; Desarrollo de Videojuegos; Diseño UX/UI; WEB sin Código: Unity 3D; Videomapping y Visuales; Dibujo Digital; AutoCAD; Producción Audiovisual

En este sentido, la secretaria de Gestión, Polos y Fábricas de Talentos, Ema Bejarano, destacó que “cada propuesta que ponemos a disposición en los polos creativos está pensada para abrir puertas al conocimiento y a las oportunidades”, a la vez que agregó: “Nuestra misión es democratizar el acceso a la innovación, acercando herramientas tecnológicas, artísticas y digitales que hoy son esenciales para el desarrollo personal, laboral y profesional de los fueguinos y fueguinas”, expresó.

Asimismo, subrayó que “desde la Agencia de Innovación trabajamos para que las juventudes, los emprendedores, los trabajadores y las familias encuentren en estos espacios un lugar de formación y crecimiento” y manifestó que “apostamos a que cada persona pueda potenciar sus talentos en un entorno creativo y colaborativo, construyendo juntos las bases de una provincia con más futuro”..

Para conocer más detalles sobre la oferta completa y el proceso de inscripción, las y los interesados pueden visitar las redes sociales de la Agencia de Innovación en @conocimientotdf o acercarse a los polos creativos de cada ciudad:

Polo Creativo Sur (Ushuaia): Gobernador Paz 836 | Tel. (02901) 307443

Polo Creativo Norte (Río Grande): Thorne 1406 | Tel. (02964) 554827

Polo Creativo Centro (Tolhuin): Pedro Oliva 880 | Tel. (02901) 498171