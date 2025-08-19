Universitario ganó la etapa local de vóley en los Juegos Fueguinos

En doble jornada para los Juegos Fueguinos de vóley, en la rama femenina Universitario doblegó a Casa del Deporte (en semifinales) y a la Fusión ADEUOM (en la final) y se quedó con el título en la etapa local de Río Grande, que tuvo su epílogo en el Anexo del Microestadio.

En primera instancia, el conjunto rojinegro derrotó a Casa del Deporte en sets corridos: 25-15 y 25-13, a la espera del final del encuentro en la cancha adyacente entre la Fusión ADEUOM y Academia TDF, donde la Fusión dio el golpe al cabo de 84 minutos de juego y se hizo de la victoria (25-20, 21-25 y 15-11).

A continuación comenzó la gran final entre Uni y UOM con parciales contundentes en el primer set a favor de las conducidas por Daniela Medina (4-0, 7-1 y 15-7 y 19-8) que cerraron la primera etapa en solo 19 minutos.

El inicio del segundo set se dio en similares condiciones con supremacía para Uni por 7-1, aunque la Fusión ADEUOM reaccionó a tiempo y logró empardar en 17 puntos para mantener la expectativa. Pero Universitario anotó tres puntos consecutivos para colocarse 20-17, diferencia que supo cuidar hasta el final del set para estampar el triunfo y el campeonato.

Ante un buen marco de público se desarrolló la entrega de medallas, que contó con la presencia de la subsecretaria de Planeamiento, Érica Briceño, y del director de Desarrollo Deportivo Zona Norte, Emmanuel Larocca.

En la final provincial, Universitario se medirá con el campeón ushuaiense, Galicia, y Alby de Tolhuin en un triangular previsto para este fin de semana en la ciudad capital.