Tita: “Hay que gobernar con la verdad y en equipo”

El candidato a Diputado Nacional por el frente Fuerza Patria, Agustín Tita habló sobre las motivaciones que lo llevan a participar de las próximas elecciones legislativas. Hace muchos años que acompaña al gobernador Gustavo Melella en su gestión, primero en el municipio de Río Grande y luego en la provincia, por lo que explicó Tita, su candidatura no responde solo a un deseo personal, sino a una mirada colectiva. “Desde la responsabilidad que me toca como ministro, veo las complejidades de la política, de la sociedad, y sé que la política debe ser una herramienta para transformar la vida de la gente”, afirmó.

El funcionario reconoció el clima difícil que atraviesa la política argentina, marcado por “un alto tono, un desastre fuerte y violencia verbal que repercute en el día a día de la sociedad”. Frente a ese escenario, enfatizó la importancia de encontrar “puntos medios”, y valoró la gestión compartida con el gobernador: “Hemos mostrado que en los puntos medios se pueden llevar adelante las cosas, incluso con dificultades como la pandemia”.

Sobre su rol entre la gestión y la campaña electoral, Tita destacó la importancia del trabajo en equipo: “Cuento con un gran equipo de ministros que llevan adelante sus responsabilidades, y mi función es articular ese trabajo”. Rechazó la idea de “sacar el traje” para la campaña porque “no tengo un traje puesto, vengo acompañando desde el primer día con una gestión compleja en una provincia en formación”.

El candidato no esquivó el tema de la información y las redes sociales en la sociedad actual, donde muchas veces “se transmiten opiniones rápidas, cortas y polarizadas”. Por eso, subrayó la responsabilidad de los medios para “llegar a la sociedad con mensajes claros y verdaderos”, y recordó que “la gente quiere soluciones, no discursos largos ni peleas entre políticos”.

Habló también del contexto económico nacional, caracterizado por una inflación persistente que obliga a un ajuste duro del gobierno, y advirtió que “esa política económica centralizada en déficit cero y reducción del gasto no tiene en cuenta las necesidades reales de los distintos territorios”. Sobre Tierra del Fuego, declaró: “Las decisiones tomadas en Buenos Aires afectan directamente a nuestro desarrollo, y hemos visto cómo programas claves como Vialidad Nacional, el INTA o CONICET sufren recortes que golpean a la provincia”.

Frente al desencanto ciudadano con la política y la baja participación electoral, Tita manifestó preocupación pero también esperanza, porque “el voto bronca no lleva a nada; la política la hacemos entre todos, y quienes gobiernan deben escuchar las críticas, aceptarlas y corregir”. Destacó su propia autocrítica como una virtud necesaria: “Me equivoco y lo reconozco públicamente, siempre con respeto a la gente ya mis compañeros”.

Cuando se le consultó por las visitas y contacto con la gente en la campaña, aseguró que no ve contradicción entre mantener su carga y acercarse a los vecinos: «No me saco un traje porque nunca dejé de estar en la gestión. Vamos a caminar, escuchar, pero también seguir trabajando en equipo para que todo funcione».

Sobre la presentación formal de candidaturas, admitió que en la sociedad actual hay poco ánimo para actos pomposos: «La gente nos pide trabajo, acción, no más discursos ni peleas entre políticos. Ojalá podamos caminar un camino más constructivo que refleje la realidad y renueve la confianza».

“No se trata de cambiarlo todo de un día para otro, pero sí de votar con conciencia y entender que la política debe ser para resolver problemas, para que la gente pueda vivir tranquila, tener trabajo y salir a la calle con esperanza”, cerró Tita.

Radio Provincia