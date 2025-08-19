“Representamos un modelo de inclusión frente a la exclusión de La Libertad Avanza”

El legislador provincial y candidato suplente al Senado por Fuerza Patria, Federico Greve , destacó el armado electoral del frente que lideran el gobernador Gustavo Melella y el intendente de Ushuaia, Walter Vuoto.

“Es un desafío que asumimos hace mucho tiempo y se conformó una lista con muchos espacios y una fuerte representación política”, afirmó, asegurando que, a pesar de las tensiones propias de la negociación, la definición de candidaturas fue más ordenada que en otras ocasiones.

Greve explicó que estas elecciones reflejan una disputa entre dos proyectos de país claramente enfrentados: «Aquí se juegan dos tipos de gobierno. Por un lado está La Libertad Avanza, que propone un modelo de exclusión; y por otro, los sectores peronistas, entre ellos Fuerza Patria, que defendemos un modelo de inclusión, trabajo y la intervención del Estado para ayudar a quienes más lo necesitan».

El legislador subrayó la importancia de visibilizar cómo las decisiones tomadas en el Congreso impactan directamente en la vida cotidiana de los fueguinos: «Hay que hablar claro con la gente: si la Ruta 3 está destruida, la responsabilidad es de Vialidad Nacional; si el comercio no vende, es porque no hay políticas que impulsen el consumo. Un Congreso distante define nuestro día a día».

Además, Greve criticó los recortes del Gobierno nacional que deja sobre la provincia la carga de financiar programas esenciales: «Nación eliminó el FONID y programas de salud y becas estudiantiles, y ahora la provincia se hace cargo. No se puede tener un discurso de ‘motosierra’ en Buenos Aires y pretender que acá el Estado cubra esos vacíos».

Sobre la campaña electoral, anticipó una estrategia basada en el contacto directo con los vecinos:»Vamos a salir a la calle, con luces y sombras, porque no somos perfectos, pero dispuestos a trabajar uno por uno para convencer al pueblo. Sabemos que hay sectores que ya sufren retrocesos y eso se reflejará en esta elección».

Finalmente, lanzó un llamado a la unidad y al compromiso con una representación seria: “Tenemos que presentar una lista de hombres y mujeres que están dispuestos a enfrentar estas ideas y lograr un contrapeso efectivo al Gobierno”.

Radio Provincia