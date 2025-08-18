“Somos la única alternativa para defender Tierra del Fuego del vaciamiento libertario”

El intendente de Río Grande, Martín Perez, celebró la oficialización de los candidatos a senadores y diputados nacionales del frente “Defendamos Tierra del Fuego” para las elecciones de octubre. Confirmó que Gastón Díaz y Ana Paula Cejas encabezarán la fórmula al Senado, destacando la experiencia y compromiso de ambos para enfrentar el ajuste del Gobierno nacional y defender la provincia.

Para Diputados, el frente presentará a Guillermo Löffler y Débora Galichini, quienes, según Perez, cuentan con la experiencia parlamentaria y el fuerte trabajo territorial necesarios para representar a Tierra del Fuego en el Congreso.

Por Radio Provincia, el intendente de Río Grande, volvió a reafirmar con convicción que la alianza Defendamos Tierra del Fuegos es la opción que realmente representa a Tierra del Fuego frente a las políticas «libertarias» que, advierte, están vaciando la provincia. Perez, se refirió a la fórmula que encabezan Gastón Díaz y Ana Paula Tolhuin, resaltando la experiencia y compromiso de sus integrantes.

“La única alternativa para defender Tierra del Fuego del vaciamiento de las políticas libertarias es esta fórmula, que representa lo mejor de nuestras gestiones en Río Grande y Tolhuin”, aseguró Pérez, destacando también la presencia de dirigentes con fuerte vínculo gremial y social.

Para el intendente, la construcción política que lidera junto a Daniel Harrington es un camino construido con trabajo conjunto y políticas concretas que han beneficiado a los vecinos. “Representamos a los sectores centrales de la provincia y tenemos un frente político equilibrado, con quienes confiamos poder mostrar un camino distinto al que hoy vive Tierra del Fuego”, afirmó.

Perez no evita las críticas hacia el Gobierno nacional y el impacto negativo que, según él, han tenido las actuales políticas económicas y sociales en la industria local y la calidad de vida de los fueguinos: “Este Gobierno bajó aranceles hace dos meses y va a seguir golpeando a la industria fueguina. Las políticas de apertura indiscriminada y el vaciamiento del sistema de salud son una realidad que no podemos ignorar”, indicó, y agregó: “Defendemos un modelo donde el Estado es eficiente y está al servicio de la gente; por eso no vamos a permitir que sigan destruyendo nuestra provincia”.

Consultado sobre la ausencia de candidatos titulares de Ushuaia en su lista y las críticas que se generaron al respecto, Perez explicó que su foco está en representar a los sectores que conforman el corazón político y social de la provincia: “No hubo una discusión política al respecto, estamos con un equipo que representa a Río Grande, Tolhuin y gremios muy importantes; la lista está muy equilibrada y 100% comprometida con Tierra del Fuego”. El intendente resaltó la urgencia de defender los intereses de Tierra del Fuego mediante un plan de desarrollo serio que diversifique la matriz productiva y cree más empleo. Criticó duramente las políticas “libertarias” a nivel nacional, señalando que el vaciamiento, especialmente en salud pública, ha generado un daño inaceptable, como la situación de los discapacitados en la plaza del Congreso. Perez expresó su convicción de que ganarán las próximas elecciones, mientras que La Libertad Avanza quedará en tercer lugar, debido al impacto negativo de las medidas de vaciamiento impulsadas por Javier Milei. Destacó que su espacio presenta un modelo de gestión diferente, con resultados concretos y un firme compromiso con la provincia: “Tenemos la gestión para mostrar; somos una alternativa con resultados concretos, como 15 dispositivos de salud, obras públicas y políticas sociales efectivas. Por eso vamos a ganar las elecciones y defender Tierra del Fuego”.

Sobre desafíos ambientales y productivos, el intendente también puso el foco en el cuidado del territorio: cuestionó las salmoneras frente a la costa de Río Grande y anunció que “no vamos a permitir que la provincia se convierta en un patio trasero”.

Finalmente destacó la necesidad de propuestas claras para el desarrollo: “Tierra del Fuego merece un futuro mejor. No podemos conformarnos solo con defendernos del vaciamiento; tenemos que construir un plan serio que diversifique la matriz productiva, incorpore tecnología y genere empleo” y cerró diciendo que «estas elecciones marcan una encrucijada entre seguir con la decadencia o apostar por un proyecto que ponga a Tierra del Fuego y su gente en el centro. Nosotros estamos del lado correcto”.

Radio Provincia