Se realizó una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo” en el marco del Mes de las Infancias

El Gobierno de la Provincia llevó a cabo una nueva edición de “Feriantes del Fin del Mundo” en el marco del Mes de las Infancias. El evento se realizó en el Colegio “Comandante Luis Piedrabuena” de Río Grande, con una notable participación de vecinos y vecinas de la ciudad.

La jornada contó con alrededor de 100 stands de emprendedores locales de distintos rubros, además de juegos recreativos y tecnológicos a cargo de Juventudes, espectáculos artísticos y la tirolesa del Batallón de Infantería de Marina N.º 5, para todas las niñas y niños que asistieron a la feria.

Al respecto, Fernando Padilla, secretario de coordinación política, expresó: “Compartimos un fin de semana muy especial en el que cientos de familias se acercaron para disfrutar de juegos, sorteos y espectáculos de baile. Logramos cumplir los objetivos que nos habíamos propuesto para esta nueva edición, que los feriantes tuvieran buenas ventas y que las infancias vivieran una jornada llena de alegría y diversión”.

“Siempre es gratificante cerrar cada encuentro con una sonrisa y mucho más cuando se trata de la sonrisa de la familia fueguina, que nos recuerda por qué realizamos estas actividades y nos motiva a seguir adelante”, sostuvo el funcionario.