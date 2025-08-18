“Esta elección no es entre Milei y el kirchnerismo, es entre quienes defienden Tierra del Fuego y quienes la entregan”

El secretario de Gobierno de Río Grande y primer candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego, Gastón Díaz, aseguró que la discusión electoral de octubre no puede reducirse a la dicotomía “Milei o kirchnerismo”, como plantea La Libertad Avanza, sino que está en juego “la defensa del futuro de la provincia frente a quienes buscan condenarla”.

Díaz aclaró que los nombres de la lista surgieron de manera natural dentro de la alianza —que integran el MPF, Partido Grande, Kolina, Unidad Popular, Frente Renovador, Nuevo Encuentro y el Partido Solidario— sin condicionamientos internos. “Fue algo genuino y tranquilo, y eso nos hizo bien al debate interno. Mientras la Libertad Avanza quiere instalar que esta elección es Milei contra el kirchnerismo, nosotros decimos otra cosa: esta elección es entre los que defienden Tierra del Fuego y los que la entregan”, afirmó.

El candidato apuntó contra Agustín Coto, representante de La Libertad Avanza, recordando que “cuando le tocó votar en la Convención Constituyente de Ushuaia, lo hizo de la misma manera que aquellos a los que hoy dice combatir”. Y agregó: “Hablan de sostener el régimen industrial mientras su propio proyecto nacional ya le puso fecha de vencimiento. No defienden Tierra del Fuego, la condenan”.

Para Díaz, el desafío electoral será mostrar con hechos de gestión que existe otra manera de gobernar: “Los vecinos van a poder ver no solo lo que decimos como candidatos, sino lo que hacemos en nuestras gestiones. En Río Grande hemos sostenido el transporte público sin los subsidios nacionales ni provinciales, garantizamos salud y seguimos generando suelo urbano. Ese es el modelo de Estado que defendemos: eficiente en la administración de los recursos y presente en las necesidades de la gente”.

También adelantó que, una vez iniciada la campaña formal, él y otros integrantes de la lista pedirán licencia en sus cargos para dedicarse exclusivamente a la contienda electoral. “Nos parece lo más sano y respetuoso con los vecinos: que la gestión siga funcionando y que la campaña no se mezcle con los recursos públicos”, sostuvo.

Finalmente, reiteró que el eje central de la campaña será claro: “No se trata de Milei o el kirchnerismo, se trata de Tierra del Fuego. Nosotros vamos a poner el cuerpo para defender nuestra provincia en el Congreso, frente a un gobierno nacional que retira recursos, ataca la industria y quita acompañamiento social. Ahí está la verdadera discusión”.

Radio Provincia