Coto: “No es un eslogan, la elección es entre kirchnerismo o libertad”

El legislador provincial y candidato a senador por La Libertad Avanza, Agustín Coto, afirmó que la polarización política sigue vigente y que “no es un eslogan de campaña”, sino la expresión de dos proyectos de país en disputa: “el del kirchnerismo y el de La Libertad Avanza”.

Además remarcó que su espacio “representa las ideas del presidente de la Nación, las ideas de los últimos dos años que nos llevaron a una Argentina que está ajustando sus cuentas, encontrando la salida al atolladero en el que nos dejaron después de 50 años de decadencia”.

El dirigente sostuvo que revertir esa situación “le costó mucho a los argentinos y todavía cuesta” y que lo mismo sucede en el plano provincial. “Es una realidad análoga la de todo el país. Por eso entendemos que no es solamente un eslogan decir kirchnerismo o libertad, es una realidad concreta del día a día de todos los argentinos”, subrayó.

Coto también se refirió a la participación ciudadana en las urnas, que en elecciones provinciales recientes mostró un descenso. Sin embargo, confía en que los comicios nacionales tendrán otra dinámica: “La primera incógnita es saber si en esta elección va a haber una merma o no. Y la segunda, que la agenda pública vuelva a conectarse con la agenda real, la de la gente. Basta de que la política le pida cosas a la gente. La política no le puede pedir que vaya a votar una elección que no le interesa, que no sabe de qué trata y que además la desilusiona. Nosotros creemos que esta elección nacional va a ser diferente porque es la discusión de modelo real, es la discusión en serio”.

Consultado sobre el debate legislativo por la industria salmonera, negó que existan irregularidades en el procedimiento y pidió que las diferencias se centren en las ideas y no en ataques personales. “La discusión legislativa se va a seguir dando, pero en este caso el proceso electoral va a frenar el trabajo de los cuerpos legislativos, tiende a mermar su actividad”, explicó.

En ese sentido, criticó la “desinformación” sobre el funcionamiento de las comisiones y atribuyó la controversia a tensiones dentro del kirchnerismo. “Lo que sucedió allí es que quizás pudo haber habido alguna especie de grieta interna entre los diferentes sectores del kirchnerismo que llevó a la controversia de los últimos días. Eso fue lo que terminó siendo noticia la semana pasada”, señaló.

Finalmente, Coto planteó la necesidad de transformar la economía de Tierra del Fuego en una estructura más productiva y abierta a la inversión: “Hablo de la necesidad de producir algo nuevo, de ampliar su matriz productiva, no como un eslogan, sino entendiendo que es valioso y necesario encontrar formas de dar más empleo, atraer inversiones, generar más recursos y también mayor recaudación impositiva. Va a ser más fácil solventar los gastos del Estado. Lamentablemente, hoy el 10% de los fueguinos es indigente y hay sectores que parecen olvidarse de que acá hay pobreza y falta empleo. Esta ya no es más la isla fantasía”.

Radio Provincia