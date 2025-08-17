Whatsapp Envelope Instagram X-twitter

Gobierno entregó presentes a niños y niñas internados en los hospitales 

En el marco del Día de las Infancias el Gobierno Provincial entregó presentes a niños y niñas internados en los hospitales.

La actividad se realizó para llevar alegría y acompañamiento en su día a quienes están atravesando una situación delicada de salud.

Distintos personajes infantiles y superhéroes visitaron los hospitales de Ushuaia y Río Grande para compartir un momento de felicidad con los chicos y sus familias. Hubo regalos y sorpresas.

Gobierno continúa generando acciones que fortalecen un Estado presente, en este caso junto a los más pequeños.

