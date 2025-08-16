El Juzgado Electoral habilitó cinco alianzas y seis partidos para las elecciones de octubre en Tierra del Fuego

El Juzgado Federal con Competencia Electoral de Tierra del Fuego, bajo la titularidad de Federico Calvete, resolvió este martes reconocer oficialmente a cinco alianzas transitorias y seis partidos políticos para que compitan en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre de 2025. Con esta decisión, cada agrupación podrá hacer uso de su nombre, número y símbolo en boletas y materiales de campaña.
La medida se enmarca en lo dispuesto por la Ley Orgánica de Partidos Políticos N.º 23.298 y el Decreto Nacional N.º 937/2010, normativa que regula la inscripción y funcionamiento de alianzas electorales en el país.
Alianzas habilitadas
- Fuerza Patria (N.º 503): Partido Justicialista, Concertación FORJA, Unidad Socialista y Principios y Valores.
- La Libertad Avanza (N.º 504): La Libertad Avanza, Republicanos Unidos, Partido Libertario y PRO.
- Defendamos Tierra del Fuego (N.º 501): Partido de la Provincia Grande, Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Partido Solidario, Movimiento Popular Fueguino, Unidad Popular, Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, y Partido del Trabajo y la Equidad.
- Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (N.º 505): Izquierda por una Opción Socialista y Partido Obrero.
- Provincias Unidas (N.º 502): Unión Cívica Radical y Hacemos.
Cada frente electoral podrá utilizar el emblema registrado tanto en las boletas como en la propaganda oficial dentro del distrito de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Partidos que podrán presentar listas propias
- Frente Ambiente y Desarrollo
- Somos Fueguinos
- Instrumento Electoral por la Unidad Popular
- Movimiento al Socialismo
- Frente Patriota Federal
- Nuevo País
Con este aval judicial, la provincia ingresa a una etapa de campaña donde convergerán alianzas de peso nacional, nuevos espacios y partidos de fuerte arraigo local. El próximo paso será la presentación de candidaturas, cuyo plazo de inscripción vencerá el domingo 17 a las 23:59 horas, según lo establece el cronograma electoral nacional.