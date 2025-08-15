La Secretaría de Deportes será auspiciante del Cuadrangular de Vóley

Desde el viernes 15 al domingo 17 de agosto la secretaria de Deportes lleva a cabo en la ciudad de Río Grande un Torneo Cuadrangular de Vóley que contará con exponentes de la Patagonia Sur y equipos locales.

El cuadrangular será tanto para la rama masculina como femenina y se desarrollará íntegramente en el Gimnasio Anexo del flamante Microestadio.

En dicho torneo estarán presentes los masculinos del Seleccionado de Araucanía (Santa Cruz) CEDEFYS (Pto. San Julián) el Seleccionado de Tierra del Fuego y un representante de Academia Vóley (Río Grande); mientras que por la rama femenina se hará presente el Seleccionado de Araucanía (Santa Cruz), el Seleccionado de Tierra del Fuego además un exponente de UOM y otro de Universitario Vóley.

Cabe mencionar que este torneo cuadrangular tiene como propósito preparar a las selecciones locales para los próximos Juegos de La Araucanía.