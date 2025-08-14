Trabajadores estatales refuerzan protestas: “No toleramos más pérdidas en nuestros salarios”

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comenzó una nueva semana de asambleas y protestas en toda la provincia, exigiendo al Gobierno un aumento salarial retroactivo a julio para compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos 18 meses.

Emilio González, secretario de prensa de ATE, expresó que la situación es insostenible: “La gente no tolera que no se dé respuesta sobre un incremento salarial para los compañeros. Hemos perdido entre el 40 y 50% del salario real desde el año pasado”, señaló, y remarcó que la inflación y el aumento de tarifas de servicios básicos golpean fuerte a los empleados públicos.

Para González, la situación de muchos estatales es desesperante: “Hay trabajadores que cobran 700 u 800 pesos cuando la canasta básica supera el millón. Necesitamos que el Ejecutivo revea esto y ponga a trabajar a su equipo técnico-económico”, reclamó.

El dirigente gremial no ocultó su malestar por lo que considera “privilegios” para algunos sindicatos y una doble vara por parte del Gobierno. “Para algunos tienen los números, pero cuando el escalafón seco y húmedo se siente a discutir, dicen que no hay plata. Esto no es serio”, cuestionó.

Mientras tanto, ATE advirtió que de no recibir una respuesta satisfactoria en la mesa paritaria prevista para el 18 de agosto, profundizarán las medidas de fuerza. “Solicitamos el retroactivo de julio y una propuesta salarial seria para, al menos, no seguir perdiendo frente a la inflación”, sentenció González.