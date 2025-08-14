El INFUETUR desarrolló un Fam Tour para posicionar la “Bajada con Antorchas en el Fin del Mundo»

Con el propósito de posicionar la temporada invernal en Tierra del Fuego y centrándose en el evento de “Bajada con Antorchas del Cerro Martial”, el Instituto Fueguino de Turismo en una acción conjunta con el Instituto Nacional de Promoción Turística recibió a 8 operadores de los principales mercados estratégicos de Latinoamérica provenientes de Brasil, Colombia y Uruguay quienes desde el 7 a 11 de agosto conocieron diferentes servicios y actividades que ofrece el Fin del Mundo.

Al respecto, el titular del ente de turismo provincial Dante Querciali indicó que “avanzamos en la generación de estrategias comerciales para posicionar los principales eventos que convocan multitudes y generan viajes, teniendo en cuenta los distintos atractivos y servicios que pueden disfrutar en la ciudad”.

Cabe mencionar que este trabajo que se lleva adelante a través del Programa de Posicionamiento Comercial del Destino, dirigido a operadores mayoristas radicados en los mercados de interés establecidos en conjunto con el sector privado provincial dentro del Plan de Marketing Tierra del Fuego 2025.

“Este Plan contribuye a la difusión de la oferta de productos y servicios turísticos del destino Fin del Mundo, así como también al fortalecimiento de los vínculos comerciales entre los participantes en este caso el sector privado y los operadores invitados para mejorar mejorar las perspectivas de comercialización futura”, agregó Querciali.

Para culminar realizó un balance positivo de esta acción “logrando que los operadores invitados perciban a la Bajada con Antorchas del Cerro Martial como un evento interesante de viaje para un período específico dentro de la temporada invernal”.

Desde el INFUETUR destacaron el acompañamiento de la Asociación Fueguina de Agencias de Viajes y Turismo (AAFUVYT), la AHT Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (filial Tierra del Fuego), la Cámara Hotelera Gastronómica TDF, Cámara de Comercio de Ushuaia y Aerolíneas Argentinas.