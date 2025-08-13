Final provincial de los Juegos Fueguinos orientados a los Adultos Mayores

La Secretaría de Deportes de Tierra del Fuego desplegó este domingo las instancias finales provinciales de los Juegos Fueguinos orientados a los Adultos Mayores.

Las acciones deportivas, que contaron con la presencia de participantes de las tres ciudades de la provincia, se desplegaron en las instalaciones de la Casa del Deporte Ushuaia.

«Estamos muy contentos por el desarrollo de la instancia provincial de los Juegos Fueguinos y ver disfrutar a nuestros adultos mayores en sus respectivas actividades nos llena de satisfacción», mencionó el director provincial de Desarrollo Deportivo, Agustín Bleuer.

En una extensa jornada deportiva se realizaron las competencias finales de tejo, sapo, truco, newcom y orientación, que contó con la participación de exponentes de cada disciplina de Río Grande, Tolhuin y Ushuaia, cuya instancia local fue concluida el pasado viernes con las pruebas de tejo y sapo.

El responsable del desarrollo de los Juegos en la Zona Sur, además expresó: “Más allá del estímulo generado, no solo en los Juegos Fueguinos sino también en las escuelas de desarrollo, hacemos hincapié en mejorar la calidad de vida a de los adultos mayores y que con sus actividades fortalezcan los vínculos por intermedio del deporte”.