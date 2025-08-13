“Defendamos Tierra del Fuego”: le va a dar «prioridad a la gente, no a intereses políticos»

“Defendamos Tierra del Fuego” la coalición integranda por ocho fuerzas políticas —entre ellas el MPF, Frente Renovador, Nuevo Encuentro, Unidad Popular, ParTE, el Partido Solidario y Provincia Grande, contando con el respaldo de gremios y sectores sociales. Liderada por los intendentes Martín Perez y Daniel Harrington, apuesta a ser una alternativa propia y comprometida con la defensa de los intereses fueguinos frente a gestiones que, según denunciaron, han fracasado en resolver los problemas reales de salud, educación y derechos sociales.

En medio del reordenamiento político con miras a las elecciones de octubre, el secretario de Gobierno de Río Grande y referente de Provincia Grande insiste en la urgencia de enfrentar el ajuste nacional y la falta de respuestas locales que perjudican a la población.

Díaz explicó los fundamentos de la alianza “Defendamos Tierra del Fuego” y cuestionó al oficialismo provincial, acusándolo de usar la reforma constitucional como trampolín para la reelección de Gustavo Melella, como así también, criticó a la dirigencia del PJ y denunció falta de coherencia en la alianza Vuoto–Melella, y advirtió que el avance de La Libertad Avanza se debe, en parte, a «malas gestiones» locales.

«Nos han embarcado a los fueguinos en un debate inútil cuando lo que necesitan es educación, salud y energía», disparó Díaz por Radio Provincia, en referencia a la reforma impulsada por el PJ y Forja. «Para mi punto de vista —y el de mucha gente—, el único objetivo de esa reforma es habilitar la reelección en 2027. ¿Cómo le explicamos a la gente que priorizan eso mientras los hospitales colapsan y las escuelas no tienen clases?». La frase, contundente, sintetiza el eje de su discurso: una oposición que busca diferenciarse tanto del libertarismo como de un peronismo provincial al que tilda de «polarizador».

El frente que integra —con ocho partidos nacionales, sindicatos y movimientos sociales— apuesta a presentar candidatos antes del 17 de agosto. «No queremos quedar atrapados en la grieta nacional. Necesitamos fueguinos que defiendan los intereses de la provincia», insistió, aunque no ocultó su rechazo al gobierno de Javier Milei: «Atacan la industria fueguina, la soberanía, los jubilados y hasta quieren imponer las salmoneras». Aquí, lanzó un dardo a sus rivales locales: «¿Por qué el PJ votó a favor del radar inglés o firmó el dictamen salmonero, si son proyectos de Milei?».

Criticó a Walter Abreu, del PJ, «¿Habla de unidad? Él votó en contra del presupuesto municipal. Que explique qué hizo por los vecinos». Y Daniel Rivarola: «Fue legislador por Forja cuando repartían tijeras para ‘votar al presidente que quieras’ en 2019. ¿Desde qué moral habla?».

Sobre el acuerdo con el Movimiento Popular Fueguino —que incluye a Raúl «Lobo» Loft, cuestionado por su cercanía al radicalismo—, Díaz lo justificó: «Ellos se plantaron contra la reforma constitucional. Coincidimos en cuidar los recursos frente al ajuste nacional». Y aunque evitó confirmar si será candidato («estaré donde Martín Pérez decida»), dejó en claro su estrategia: «El gran desafío es mostrar en Ushuaia lo que hicimos en Río Grande: gestión eficiente versus declamaciones».

«Los que piensan en 2027 son ellos. Nosotros, en solucionar hoy los problemas reales», finalizó.

Radio Provincia