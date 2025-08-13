Condenan a un hombre a la pena de 20 años de prisión

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur, lo halló autor material y penalmente responsable de abuso sexual y corrupción de menores, por los hechos cometidos entre los años 2017 y 2019 en perjuicio de una joven, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Ushuaia.

Por tal motivo fue condenado por los delitos de abuso sexual agravado por la calidad de guardador, reiterado en número indeterminado de ocasiones, en concurso real con producción agravada de imágenes sexuales explícitas de menores o de sus partes íntimas, reiterada -dos hechos-, y en concurso ideal con promoción de la corrupción de menores agravada por la calidad de guardador.

Tras la lectura del veredicto que tuvo lugar este martes 12 de agosto, el Tribunal ordenó su inmediata detención en carácter de prisión preventiva.

El Tribunal de Juicio fue presidido por el Dr. Maximiliano García Arpón, con la vocalía de los Dres. Alejandro Pagano Zavalía y Manuel López (subrogante).

En tanto, el Ministerio Público Fiscal estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar y Asistencia a las Víctimas, representado por la Dra. Guadalupe Martire; la querella a cargo del Dr. Jorge Hernández y la defensa del imputado la ejerció el Dr. Martín Muñoz.

Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el miércoles 20 de agosto, a las 19 horas.