«Nos sacan todos los fondos y no hay actividad que se pueda mantener a futuro»

El representante sindical del Puerto, Adrián Bleuer alertó sobre el impacto negativo que tendrá en la actividad turística y económica del Puerto de Ushuaia el desvío de los fondos reservados para obras portuarias hacia la OSEF, argumentando que se comprometen proyectos clave como la construcción de defensas, la ampliación del muelle entre otros. Por tal motivo, los trabajadores del Puerto de Ushuaia mantienen activas medidas de protesta para visibilizar el impacto negativo en la actividad turística, pesquera y comercial. Asimismo, Bleuer cuestionó la decisión política apresurada de destinar los recursos del Puerto para paliar un déficit millonario de la OSEF, advirtiendo que este desfinanciamiento afectará la llegada de cruceros, el desarrollo industrial y la competitividad regional.

Desde que se sancionó la Ley de Sostenibilidad y Fortalecimiento de la Obra Social del Estado Fueguino, «hemos tenido reuniones con legisladores», sin obtener «la respuesta que necesitábamos». Desde el puerto buscan revertir la medida que tanto «nos va a perjudicar, no solo para mantener el operativo, sino también para las obras necesarias que teníamos planificadas», explicó Bleuer.

El dirigente señaló que esta limitación financiera, más allá de afectar a corto plazo, tiene consecuencias directas a futuro. “No solo se trata de recursos para la temporada turística, sino que impacta también en la pesca y el comercio en general. Es una ventana muy chica para hacer obras porque el puerto tiene una red invernal ineficiente; apenas entre mayo y septiembre hay posibilidad para intervenciones, pero si no hay fondos, es muy difícil avanzar”. En esa línea mencionó un expediente demorado para la repavimentación de un sector clave, obra que debió realizarse previamente a la temporada y que ahora está programada para los meses críticos precedentes al inicio de la actividad.

La brecha entre la administración portuaria y los legisladores se hace palpable: “Creo que la decisión fue apresurada, no están considerando lo que representa el puerto para la ciudad y la provincia. Es un granito de arena para solucionar problemas mayores, pero que a nosotros nos puede condenar. No alcanza para nada, y solo genera un daño colateral que no se estaba evaluando”.

¿Continuarán las medidas? La respuesta es clara y contundente: “Sí, vamos a seguir manifestando para que la comunidad sepa lo que está ocurriendo, porque esto no es un tema gremial ni de personal, es la entidad, la actividad portuaria que es vital y está siendo ignorada”. Bleuer afirmó que siguen invirtiendo en obras ya iniciadas, pero reconoció que iniciar nuevos trabajos sin saber si pueden afrontarlos económicamente, es complicado y agregó “esta ley nos afecta los fondos generados el año pasado y este año. Sacar dos años de recursos es difícil, más después de la pandemia, cuando recién se empezaba a recuperar la actividad”.

Bleuer criticó la falta de diálogo con las autoridades gubernamentales, al decir que no han tenido reuniones concretas con el gobierno, «solo promesas de encuentros que no se han concretado. Eso aumenta la distancia y la incertidumbre”.

Además, expresó que la unanimidad con la que fue aprobada la ley dificulta la posibilidad de revertirla en la legislatura: “Sí votaste a favor, difícil es después presentar un proyecto para cambiarlo, por eso creo que el gobierno debería buscar otra forma, porque nuestra función no es prestar dinero, sino invertir en la actividad portuaria. Prestar los fondos es asumir un rol financiero que no nos corresponde, y aún así, preferiríamos que nos lo presten y nos lo devuelvan en vez de que nos saquen todo”.

El dirigente rechazó también rumores sobre una posible privatización o tercerización del puerto: “No quiero pensar mal, pero este desfinanciamiento puede ser una antesala para que un privado tome el control. Si no podemos financiar los servicios, alguien va a intentar ocupar ese lugar para otro negocio. No sé si es política de estado, pero me gustaría pensar que no están queriendo eliminar al Estado como administrador del puerto”.

Finalmente, Bleuer aseguró que siguen adelante con las movilizaciones y esperan ser escuchados. “Hemos presentado notas formales al gobernador y a legisladores, con todo el respaldo documental, señalando que esta medida no respeta la normativa vigente, pero no hemos recibido respuestas. Esperamos que nos atiendan y que se reconsidere esta ley. Necesitamos una solución que garantice la continuidad de la actividad portuaria y su aporte a la provincia”.

Radio Provincia