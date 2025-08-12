«No necesitan gestores, lo tienen que hacer los jóvenes»: De Luca sobre las becas Progresar y el acompañamiento educativo

Mariano De Luca, titular de ANSES en Tierra del Fuego, brindó detalles sobre las becas Progresar y los aumentos en jubilaciones. De Luca explicó que la inscripción para las becas Progresar comenzó el 4 de agosto y se extiende hasta el 1 de septiembre: «La idea es ayudar a los jóvenes, hacerles las cosas fáciles, porque muchos no tienen ni gestores ni intermediarios y la inscripción la tienen que hacer ellos mismos», aclaró.

El funcionario indicó que están trabajando intensamente con los centros de estudiantes para facilitar el proceso. «La página es bastante intuitiva, con cinco simples pasos: ingresar a argentina.gob.ar/progresar, dar clic en la beca que quieras, validar con Mi Argentina, corroborar que tengas la billetera virtual con el CBU correcto y completar los datos académicos», detalló. Además recalcó la importancia de que los estudiantes mantengan la regularidad en sus estudios para no perder la beca, ya que «esta ayuda es un incentivo para que no abandonen el colegio».

«La cantidad es de 35 mil pesos mensuales, con un 20% retenido que se paga si son alumnos regulares», dealló.

Sobre la cobertura de las becas, Mariano De Luca explicó que están destinadas a jóvenes que cursan el nivel secundario y también a estudiantes universitarios, con especial énfasis en carreras clave, como las incluidas en la beca Manuel Belgrano que próximamente abrirá su inscripción para carreras como Ingeniería y Enfermería. «Hemos tenido un 20% más de inscriptos, cerca de 3 mil en Tierra del Fuego, y seguimos trabajando con los comedores para llegar a más jóvenes», agregó.

Respecto a la atención de ANSES, De Luca destacó la mejora en los tiempos de espera gracias al refuerzo de personal. «Ahora estamos alrededor de 20 minutos de atención, y en media hora salís de la oficina. Contratamos gente que ya estaba en el organismo y eso mejora mucho la dinámica», comentó. Además, habló de los aumentos recientes para jubilados, que han pasado de cobrar 105 mil pesos a más de 550 mil en poco más de un año, apuntando a continuar mejorando.

Sobre los trámites para la ayuda escolar «Watch», el titular de ANSES aclaró los pasos a cumplir, desde la presentación de formularios en colegios hasta la carga de libres vacunales y certificados escolares desde la app ANSES. Para quienes tengan dificultades con la tecnología, ofrezcan atención presencial para facilitar el trámite. También respondió dudas sobre domicilios de estudiantes universitarios y la acreditación de datos, comprometiéndose a acompañar a quienes tengan inconvenientes en la gestión para garantizar que reciban la beca.

Finalmente, De Luca invitó a los jóvenes y sus familias a usar los canales oficiales ya acercarse a las oficinas para cualquier consulta o guía, remarcando que el proceso es personal, gratuito y sin intermediarios. Con buena onda y claridad, asegúrese de estar al frente para facilitar estas herramientas que buscan acompañar a los jóvenes fueguinos en su desarrollo educativo y laboral, clave para el futuro de la provincia.

Radio Provincia