El tenis de mesa definió sus campeones

En el Polideportivo María Auxiliadora de Rio Grande se definió la instancia provincial de tenis de mesa correspondiente a los Juegos Deportivos Fueguinos.
Un total de 16 participantes, entre menores y adultos mayores, se concentraron para disputar los partidos correspondientes dentro de sus respectivas categorías, hasta llegar a las ansiadas finales.
Al momento de la premiación, el Subsecretario de Desarrollo Deportivo Zona Norte, Marcos Cayata; brindó las felicitaciones y agradecimientos a todos los participantes y docentes que formaron parte de la edición 2025 de los Juegos Deportivos Fueguinos.
POSICIONES:
SUB-15 FEMENINO
1ro Victoria Ascencio
2do Mia Moreira
3ro Sara Jaime
SUB-15 MASCULINO
1ro Diego Soria
2do Sebastián Gómez
3ro Benjamín Moya
ADULTOS MAYORES FEMENINO
1ro Edit Igor
2do Ema Cárdenas
3ro Mirta Osorio
ADULTOS MAYORES MASCULINO
1ro Carlos Soto
2do Hugo Hernández
3ro Omar Paredes