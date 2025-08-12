El tenis de mesa definió sus campeones

En el Polideportivo María Auxiliadora de Rio Grande se definió la instancia provincial de tenis de mesa correspondiente a los Juegos Deportivos Fueguinos.

Un total de 16 participantes, entre menores y adultos mayores, se concentraron para disputar los partidos correspondientes dentro de sus respectivas categorías, hasta llegar a las ansiadas finales.

Al momento de la premiación, el Subsecretario de Desarrollo Deportivo Zona Norte, Marcos Cayata; brindó las felicitaciones y agradecimientos a todos los participantes y docentes que formaron parte de la edición 2025 de los Juegos Deportivos Fueguinos.

POSICIONES:

SUB-15 FEMENINO

1ro Victoria Ascencio

2do Mia Moreira

3ro Sara Jaime

SUB-15 MASCULINO

1ro Diego Soria

2do Sebastián Gómez

3ro Benjamín Moya

ADULTOS MAYORES FEMENINO

1ro Edit Igor

2do Ema Cárdenas

3ro Mirta Osorio

ADULTOS MAYORES MASCULINO

1ro Carlos Soto

2do Hugo Hernández

3ro Omar Paredes