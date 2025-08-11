Victoria Vuoto destacó la importancia de un abordaje integral en adolescencias

La legisladora Victoria Vuoto participó este viernes, en la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, de la Municipalidad de Ushuaia de un encuentro junto a la médica psiquiatra Marta Virginia Del Barco, especialista en infancias y adolescencias, para reflexionar sobre los desafíos actuales en materia de salud mental y la necesidad de un abordaje integral e interdisciplinario, destinado a operadores de la salud mental y profesionales

Durante la actividad, se expusieron las problemáticas que atraviesan niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la provincia y el país, poniendo énfasis en la importancia de generar políticas públicas con perspectiva comunitaria y de derechos.

También la legisladora contó la experiencia que se viene realizando de construcción participativa en torno al proyecto de ley de salud mental desde la legislatura.