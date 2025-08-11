«Se violentaron las reglas de juego», sostuvo Villegas

El legislador Pablo Villegas realizo un descargo por la situación ocurrida el viernes pasado en Río Grande al denunciar que «el gobierno intentó imponer un dictamen favorable a su proyecto de ley que pretende habilitar las conocidas salmoneras al estilo chileno».

En su cuenta de X explicó que el dictamen fue desconociendo la autoridad de la Presidente de la Comisión 3. «Lo hizo sin respetar las reglas de juego parlamentarias que determinan el procedimiento de trabajo y decisión de los legisladores en comisiones previsto por la reglamentación vigente».

«Así surge sin mas de las propias manifestaciones de la Presidente de la Comisión 3 quien manifestara que luego de acordado un cuarto intermedio (de lo que fuí testigo) algunos quisieran imponer un dictamen minoritario. Esta situación vicia de ilegalidad el trámite de conformación de la futura ley que desde el gobierno persiguen sancionar. Así lo haré valer en caso de que el gobernador @gustavomelella», argumentó.

Finalmente sostuvo: «Por si lo apuntado fuere poco, al momento de la reunión citada, pudimos dejar al desnudo la falacia o mentira que quisieron imponer al decir que la derogación de la ley 1355 representaría la solución al grave problema de desocupación que viven más de 7.000 fueguinos».

Asimismo en declaraciones a Radio Provincia aseveró que «se violentaron las reglas de juego» y «se puso en jaque el principio de soberanía popular y el sistema representativo de Gobierno, teniendo en cuenta que la legisladora Colazo ya había puesto su decisión, se le desconoció sus atribuciones y se le impuso un dictamen de esta característica. Acá se pone en juego el tipo de gobierno que necesita el pueblo de Tierra del Fuego».