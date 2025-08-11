La UNTDF presenta muestra escultórica que reflexiona sobre el cuerpo y el entorno

Bajo la consigna “Todos ocupamos un espacio” la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), a través de la Secretaría de Extensión, Vinculación y Servicio y la Casa de las Artes, invita a la comunidad a visitar la muestra escultórica de la artista Carina Gavalda que se exhibirá durante los meses de agosto y septiembre de 2025 en espacios de la institución.

La propuesta que se inaugura el próximo jueves 14 de agosto, a las 19 horas, en el ala B1 del Campus Yrigoyen 879 reúne piezas realizadas con diversas técnicas y materialidades, abordando la corporalidad y el espacio desde una mirada contemporánea. Cada obra invita a reflexionar sobre las dualidades del cuerpo —presencia y ausencia, positivo y negativo— y sobre cómo nos percibimos a nosotros mismos en relación con nuestro entorno.

Este proyecto forma parte de las iniciativas seleccionadas en la convocatoria Convoca Casa 2024, en el marco del Programa de Exhibiciones en Espacios UNTDF, que promueve la circulación de producciones artísticas locales y regionales.

Destinatarios: público general

Horarios de visita: lunes a viernes de 9 a 21 horas; sábados de 9 a 13 horas

Meses: agosto y septiembre de 2025

Lugar: espacios expositivos de la UNTDF