Gran Premio de la Hermandad 2025: Horarios de cierre de rutas

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur informa a la comunidad los horarios especiales de atención de fronteras y cierre de rutas en el marco de la 50ª edición del Gran Premio de la Hermandad Chileno–Argentino.
HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE FRONTERAS
JUEVES 14 Y VIERNES 15
- Apertura de frontera para ambos países de 08 horas hasta 00 horas.
- Para salir de cualquiera de los dos países hasta las 23:40 horas
SÁBADO 16 Y DOMINGO 17
- Apertura de 04 horas hasta 7:30 horas
- Para salir de cualquiera de los dos países hasta las 7:00 horas
Reapertura sujeta al paso de barredor:
- día sábado se estima después de las 14 horas hasta las 22
- día domingo se estima después de las 17 horas hasta las 22
- En ambos casos para salir de cualquiera de los dos países hasta las 21:40 horas
REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA TRIPULACIONES
Todos los pilotos y navegantes deberán completar la Declaración Jurada Digital del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, disponible en www.ingresoachile.cl. La DDJJ debe presentarse en formato digital o impreso, con la fecha exacta de cruce (sábado 16 de agosto). Si se completa el día 15 se deberá consignar como fecha de ingreso el 16.
PRODUCTOS PROHIBIDOS PARA EL INGRESO A CHILE
Está prohibido ingresar, incluso para consumo personal: frutas, verduras y hortalizas frescas; flores de corte; semillas de todo tipo; nueces; productos artesanales con vegetales; ajo seco (bulbo); carnes crudas, embutidos, fiambres, lácteos y alimentos preparados.
Algunos productos deberán ser declarados al ingreso, aunque su declaración no garantiza la admisión. La inspección determinará su autorización. El intento de ingreso sin declarar puede derivar en multas de 3 UTM o más. Se recomienda evitar transportar alimentos crudos.
RECOMENDACIONES
Cada cruce a Chile requiere una nueva DDJJ. Ambos complejos fronterizos cuentan con WiFi para completarla en línea. Se sugiere completarla con al menos 24 hs de anticipación y verificar la documentación vigente.
PRIMERA ETAPA – SÁBADO 16/08/2025 – RÍO GRANDE – PORVENIR
RUTA – HORARIO DE CORTE DE RUTA
• RUTA PROV 5 CRUCE CAMINO TROPEZÓN – 06:00
• CRUCE FLAMENCO HACIA EA MARIA BEHETY – 06:00
• CRUCE FLAMENCO HACIA TF1 – 06:30
• EA VIOLETAS HACIA FRONTERA – 06:30
• RUTA 3 HACIA TF1 FLAMENCO – 06:30
• RUTA 3 HACIA EA VIOLETAS – 06:30
• ACCESO CRUCE LA ARCILLOSA – 06:30
• CRUCE CHORRILLO HACIA AVILES – 07:00
• CRUCE CHORRILLO HACIA FRONTERA – 07:15
• FRONTERA AMBOS SENTIDOS – 07:40
• CRUCE CRUCE ACCESO A GAVIOTAS – 07:40
• CRUCE GAVIOTAS A LAS FLORES – 07:40
• CRUCE LAS FLORES HACIA FRONTERA– 07:40
• CRUCE LAS FLORES HACIA CRUCE VICUÑA – 07:40
• CRUCE VICUÑA HACIA CÁMERON – 07:40
• CÁMERON HACIA CRUCE VICUÑA – 07:40
• CÁMERON HACIA CRUCE ONAISSIN – 07:40
• CRUCE ONAISÍN HACIA CÁMERON – 08:00
• CRUCE ONAISSIN HACIA BAQUEDANO – 08:30
• BAQUEDANO HACIA PORVENIR – 09:00
• PORVENIR HACIA BAQUEDANO – 09:00
• INGRESO A PARCELAS 9:30
SEGUNDA ETAPA – DOMINGO 17/08/2025 – PORVENIR – RÍO GRANDE
RUTA – HORARIO DE CORTE DE RUTA
PORVENIR HACIA BAQUEDANO – 06:00
• CRUCE ONAISSIN HACIA PORVENIR – 06:00
• CRUCE ONAISSIN HACIA CAMERON – 06:30
• CAMERON HACIA CRUCE DE ONAISSIN – 06:30
• CAMERON HACIA CRUCE DE VICUÑA – 07:00
• CRUCE VICUÑA HACIA CAMERON – 07:00
• CRUCE DE VICUÑA HACIA LAS FLORES – 07:30
• CRUCE LAS FLORES HACIA CRUCE VICUÑA 7_30
• CRUCE LAS FLORES HACIA FRONTERA – 08:00
• LAS FLORES A CRUCE GAVIOTAS – 08:00
• GAVIOTAS A FRONTERA – 08:00
• FRONTERAS (AMBOS SENTIDOS) – 08:00
• CRUCE DE CHORRILLO HACIA FRONTERA – 08:45
• CRUCE CHORRILLO HACIA AVILES 9:00
• ACCESO CRUCE ARCILLOSA – 09:00
• RUTA 3 HACIA EA. LAS VIOLETAS – 10:00
• RUTA 3 HACIA TF-1 – FLAMENCO – 10:00
• EA VIOLETAS HACIA FRONTERA 10:00
• CRUCE FLAMENCO HACIA TF1 – 10:00
• CRUCE FLAMENCO HACIA EA MARIA BEHETY 10:15
• RUTA PROV. N° 5 CRUCE CAMINO TROPEZÓN – 10:15
El Gobierno Provincial solicitó a la comunidad y a los participantes respetar las indicaciones y medidas de seguridad, con el objetivo de garantizar el desarrollo ordenado y seguro de esta histórica competencia que une a ambos países.