En lo que va del año se entregaron más de $ 1.000 millones en créditos productivos para Empresas Fueguinas 

En lo que va del año 16 empresas de Tierra del Fuego accedieron a más de $1.000 millones en financiamiento a través de las líneas activas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), especialmente mediante los programas Cadenas de Valor y Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres.

Las empresas beneficiadas pertenecen a sectores estratégicos como alimentos y bebidas, turismo, metalmecánica, manufacturas industriales, construcción, comercio y servicios. Los fondos fueron destinados a proyectos de inversión productiva, incluyendo la adquisición de maquinaria, equipamiento y obras civiles para la mejora o ampliación de sus capacidades operativas.

“Esto demuestra que los créditos están llegando a una amplia variedad de sectores del entramado MiPyME, acompañando el desarrollo de sus capacidades productivas y tecnológicas”, señaló la secretaria de Desarrollo Productivo y PyME, Carolina Hernández.

Asimismo, la funcionaria destacó que “los buenos resultados no sólo responden a la disponibilidad de líneas financieras, sino también a las condiciones accesibles que ofrecen: bajas tasas de interés, requisitos simplificados y el respaldo del Fondo de Garantía para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF)”.

Respecto de futuros casos, el representante de CFI en la provincia, Miguel Ángel Monserrat expresó que “tenemos muchos casos en análisis, algunos presentando documentación, otros a la espera de sus avales de garantía, otros próximos a ser monetizados”.

Líneas de financiamiento vigentes:

🔹 Cadenas de Valor

Destinada a personas humanas o jurídicas que desarrollen actividades en rubros como alimentos y bebidas, productos derivados del petróleo y gas, economía del conocimiento, turismo, y otras PyMEs que agreguen valor a los recursos naturales.

🔹 Financiamiento Verde

Dirigida a emprendimientos que busquen incorporar tecnologías para el uso eficiente y sustentable de los recursos naturales: riego tecnificado, generación de energías renovables (off y on grid), impulso de la economía circular y eficiencia energética.

🔹 Desarrollo Productivo y Financiero de Mujeres

Orientada a micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, con el objetivo de potenciar el desarrollo productivo con enfoque de género.

Para acceder a estas líneas de crédito o recibir asesoramiento personalizado, se recomienda visitar el sitio web oficial de la Secretaría de Desarrollo Productivo y PyME: https://prodyambiente.tierradelfuego.gob.ar/creditos-consejo-federal-de-inversiones/

O comunicarse por correo electrónico a: desarrolloproductivotdf@gmail.com