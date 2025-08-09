El INFUETUR presentó la cuenta Satélite de Turismo Provincial ante las autoridades del CFT

El presidente del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali participó de la 172° Asamblea del Consejo Federal de Turismo que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde presentó la Cuenta Satélite de Turismo de Tierra del Fuego con mediciones sobre el impacto económico de la actividad en la provincia.

El encuentro presidido por secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, reunió a las autoridades de turismo de todas las provincias y se realizó en el marco de la 5ta edición de “Meet Up”, evento de negocios que convoca a profesionales del turismo de reuniones.

En este sentido, Querciali explicó que “presentamos la Cuenta Satélite de Turismo de Tierra del Fuego ante todas las provincias, destacando el gran trabajo que han realizado los equipos técnicos para robustecer el sistema estadístico del sector turístico provincial y contribuir con datos concretos que son valiosos para tomar decisiones en cuanto infraestructura, conectividad, promoción turística, accesibilidad y servicios de nuestro destino”.

Es importante destacar que la Cuenta Satélite permite comparar datos con destinos que utilicen la misma metodología en todo el mundo, a partir de los parámetros de la ONU Turismo. “En 2023, el turismo aportó un 5,5% al total de la economía fueguina y un 7,7% de contribución al empleo total de la provincia que pertenece al turismo”, informó el funcionario entre otros datos, indicando que Tierra del Fuego es la provincia pionera en contar con este tipo de herramienta y se continúa con la actualización de los datos.

Por otro lado, en la Asamblea de CFT se dialogó sobre la continuidad del trabajo en torno a la promoción turística internacional ofreciendo diferentes posibilidades para incentivar la actividad a nivel nacional. En este marco, participaron el embajador de la República Popular China en Argentina, Wei Wang; y el embajador de la República Dominicana ante la Argentina, Jorge Marte Báez, ante quienes destacaron la medida de permitir el ingreso sin trámites ni costo a turistas provenientes de ambos países que tengan la visa vigente de ingreso a Estados Unidos.

Realizando un balance del encuentro, Querciali sostuvo que “fue una reunión muy productiva donde se dio a conocer el Anuario Estadístico 2024 del Observatorio Económico de Turismo de Reuniones de Argentina, las acciones de promoción que realizó el INPROTUR en distintos mercados de todo el mundo, además el INDEC compartió la metodología y las características de dos importantes relevamientos turísticos”.

“En materia de conectividad, Aerolíneas Argentinas expuso sobre las promociones exclusivas para turistas internacionales, destacando la llegada al mercado brasilero directamente a provincias argentinas como Tierra del Fuego, lo cual fortalece la llegada de turistas al destino para continuar disfrutando la temporada invernal”, agregó.

Por último, el presidente del INFUETUR expresó que “ya iniciamos el trabajo para la promoción turística de la temporada de verano, en este marco el Presidente de FAEVYT, Andrés Deyá comentó las novedades de esta edición de FIT con una feria 6 % más grande y una ampliación importante en el pabellón nacional. La provincia con sus prestadores de servicios turísticos y los municipios estaremos presente mostrando todos los atractivos del Fin del Mundo”.