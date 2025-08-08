«Quedó oficializado el frente Fuerza Patria en Tierra del Fuego con amplia representación política y territorial»

Con una amplia base de representación política y territorial, quedó formalizado el frente de partidos y organizaciones que integran Fuerza Patria en la provincia de Tierra del Fuego (AeIAS).
Fuerza Patria se constituye como la principal fuerza nacional y provincial para enfrentar las políticas de ajuste del gobierno nacional, frenar el avasallamiento de los derechos de las mayorías populares y defender el aparato productivo e industrial de Tierra del Fuego (AeIAS).
Este frente se proyecta como el principal espacio político para confrontar las políticas destructivas de Javier Milei a nivel nacional, en defensa del federalismo, la soberanía, el trabajo argentino y el modelo de desarrollo con justicia social.
La construcción fueguina está integrada por partidos políticos con representación institucional, legislativa y ejecutiva en los tres municipios de la provincia y en el gobierno provincial, así como por organizaciones sindicales, sociales, culturales y comunitarias con fuerte presencia territorial.
Fuerza Patria reafirma el compromiso con el financiamiento de las universidades y la educación pública, la defensa del sistema de salud, los derechos de los jubilados y de las personas con discapacidad, en el marco de un proyecto nacional inclusivo y solidario.
Integran el frente:
Partido Justicialista
Partido de la Concertación FORJA
Principios y Valores
Unidad Socialista
Adhieren y acompañan:
Partido ECoS
Partido Para la Victoria
Sol de Mayo
Movimiento Territorial y Cultural Haruwen
Movimiento Solidario Independiente
Kolina
CGT Regional Ushuaia
62 Organizaciones
UTHGRA
CECU
ATE
SEMUP
SADEM
SMATA (mecánicos)
SOMU (marítimos)
SDU (docentes universitarios)
Guincheros (portuarios)
SECASPFI (ANSES)
SOMRA (maestranza)
SADOP (docentes privados)
UOYEP (plásticos)
ATSA (sanidad)
SATSAID (televisión)
APDFA (ferroportuarios)
ATRARA (transporte)
SOEIMA (madereros)
UDA (docentes)
STV (vialidad)
ASEOM (obreros municipales)
Que Nos Escuchen
Movimiento Evita
UTEP (economía popular)
Agrupación 13 de Diciembre
Frente Federal de los Pueblos
Faldeo de Andorra
Agrupación 17 de Octubre
SEAMARA (marina mercante)
AEFIP (AFIP)
AOT (textiles)
SUPARA (aduanas)
SUTIAGA (aguas y gaseosas)
ATM (municipales)
Conducción Peronista
Hacemos Ushuaia
La Cámpora
Corazón Justicialista
Soberanos
Barrios de Pie
Siglo 21
Peronismo Digital
Pensando en Grande
Peronismo en Marcha
Agrupación Militancia Peronista en Marcha
25 de Febrero
Esther Fadul
8 de Octubre
Compromiso Federal TDF
Peronismo 26 de Julio