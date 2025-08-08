Iriarte: “El primer desafío es que la gente vaya a votar”

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Ushuaia y dirigente del PJ fueguino, Sebastián Iriarte, se refirió a la presentación del frente político “Fuerza Patria”, encabezado por el intendente Walter Vuoto y el gobernador Gustavo Melella, de cara a las elecciones legislativas nacionales. El espacio busca, según explicó, poner un freno a las políticas del presidente Javier Milei que —aseguran— afectan de manera directa a Tierra del Fuego y sus municipios.

Iriarte sostuvo que la alianza representa “a diversos sectores sociales, políticos, culturales y sindicales” y que su objetivo principal es enfrentar el rumbo económico y social del actual gobierno.

“Las medidas de Milei han impactado en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, con innumerable cantidad de obras frenadas por falta de financiamiento. Es una política de retracción de la economía que golpea la calidad de vida, y será nuestra responsabilidad visitar a los vecinos para contarles nuestra propuesta y construir una realidad distinta”, afirmó.

El funcionario recordó que la inscripción formal del frente se realizó el jueves 7, fecha límite para la presentación de alianzas. “Esta vez nos anotamos bastante temprano, a las 18 horas ya teníamos todo subido. Obviamente hubo negociaciones hasta último momento, con charlas que van y vienen, pero la idea fue lograr un frente lo más amplio posible. Son diálogos que trascienden lo provincial y también alcanzan a las representaciones nacionales de cada partido”, indicó.

Iriarte reconoció que en las conversaciones con el gobernador acordaron dejar de lado “apetencias personales en términos de candidatura” para priorizar la unidad: “Entendemos que el voto de un senador es determinante en una política nacional que afecta a la vida cotidiana de los vecinos y vecinas de cada una de las ciudades de la provincia”.

Sobre la definición de candidaturas, adelantó que “ya se vienen charlas intensas en el frente y empujaremos para tener una mirada común”.

Finalmente, al ser consultado sobre cómo incentivar la participación ciudadana, Iriarte fue claro: “El primer desafío es que la gente vaya a votar, que sepa cómo hacerlo porque hay otra gimnasia en el sistema de votación. Luego, obviamente, el otro desafío es que nos voten”.

Radio Provincia