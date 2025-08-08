En octubre, Tierra del Fuego elige: «Libertad o los mismos de siempre»

La Libertad Avanza oficializó este jueves la conformación de un frente electoral en Tierra del Fuego de cara a las elecciones legislativas de octubre, sellando un acuerdo de unidad con Republicanos, el Partido Libertario y el PRO.

“Lo hicimos con la convicción de que hay mucho más en juego que las cinco bancas en disputa”, expresaron desde el espacio, y remarcaron que el objetivo es respaldar “con uñas y dientes” la agenda de reformas impulsada por el presidente Javier Milei.

Además, subrayaron que Milei “desde que asumió, lidera la enorme tarea de sacar a la Argentina de la miseria y el atraso en que la dejaron los que vos ya sabés”. En ese sentido, destacaron que trabajarán para “defender y hacer competitiva a la industria fueguina, sosteniendo la Ley 19.640 y liberando toda la capacidad de nuestras empresas para exportar al resto del país y al mundo”.

El frente también manifestó su compromiso con “el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y de la pobreza, la inversión productiva y el trabajo digno, para terminar con los privilegios de todos aquellos que durante décadas vivieron y siguen viviendo del esfuerzo de los fueguinos de bien”.

En contraposición, cuestionaron a los sectores opositores a los que identificaron como “los de siempre, los que han llevado al fracaso y a la miseria a nuestro país, los que se han llenado los bolsillos con el esfuerzo de todos y han fabricado millones de pobres”.

Según afirmaron, “en nuestra provincia no pueden dar solución a la crisis de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y la energía, porque han hecho del Estado su caja para hacer política”.

Finalmente llamaron a no retroceder: “Hoy, una vez más, quieren extorsionarnos para volver al pasado y tirar por la borda el esfuerzo que los argentinos estamos haciendo. No se lo vamos a permitir. Este 26 de octubre, en Tierra del Fuego, es Libertad o los mismos de siempre”.