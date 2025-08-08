Cronograma de atención en CAPS este fin de semana

SÁBADO 9 DE AGOSTO 2025

USHUAIA

CAPS 1 de 10 a 18h. Tel.: 02901 591101- Facundo Quiroga 2366 San Vicente

Atención médica adultos, enfermería, agente sanitario, odontología y asistente dental

Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 4: Tel.: (02901) 591104 – Av. Alem 3900

-De 10 A 13h: Atención medicina general, nutrición, agente sanitario, trabajo social, enfermería.

-De 14 a 18h: FESTEJAMOS EL MES DE LA INFANCIA. Te esperamos con juegos y sorpresas

CAPS 6 de 10 a 18 h. Tel.: (02901) 591106 Pioneros Fueguinos 4373 – Barrio Mirador de los Andes

Atención medicina general, enfermería, trabajo social y obstetricia. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 7 de 10 a 18 h. Tel.: (02901) 591107 Av Alem 2008

Atención medicina general, enfermería, odontología y asistente dental. La atención de odontología (niños y adultos) será con modalidad de guardia (ante dolor, tumefacción, infección, etc.).

Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 8 de 10 a 18 h. Tel.: (02901) 591108 – Bahía de los Renos 3144 Barrio Pipo

Atención medicina general, agente sanitario y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

CAPS 9 de 10 a 18h. Tel.: (2901) 591109 – Cabo San Pío 309. Barrio Andorra

Atención medicina general y enfermería. Consejería y dispensa de anticonceptivos. Inmunizaciones de calendario (incluida vacunación antigripal según recomendaciones nacionales) y vacunación COVID 19.

RÍO GRANDE

CAPS 2. Tel: 421136/ 2964-570934. 9 de julio 1249

Atención médica (controles programados y enfermos a demanda), vacunación de calendario obligatorio todas las edades, asesorías en salud sexual y reproductiva, entrega de anticonceptivos y preservativos.

CAPS 4. Tel: 445284 / 2964-697309. Visic 3077

Atención médica (controles programados y enfermos a demanda), vacunación de calendario obligatorio todas las edades, asesorías en salud sexual y reproductiva, entrega de anticonceptivos y preservativos.

CAPS 5. Tel: 443520 / 2964-698533. Av. San Martín 2440

Atención médica (controles programados y enfermos a demanda), vacunación de calendario obligatorio todas las edades, asesorías en salud sexual y reproductiva, entrega de anticonceptivos y preservativos. Servicio de odontología adulto

CAPS 6. Tel: 432354/ 2964-570959. P. Muñoz 1116

Atención médica (controles programados y enfermos a demanda), vacunación de calendario obligatorio todas las edades, asesorías en salud sexual y reproductiva, entrega de anticonceptivos y preservativos.

Guardia odontológica en el HRRG de 8 a 20 h a demanda.

TOLHUIN

CAT de 08 a 20 h

Enfermería y vacunación (Atención espontánea).

Odontología (Sólo urgencias)

Por consultas comunicarse al

2901-492121

Ante urgencia y/o emergencias podrán acercarse al Hospital Modular (Av. Los Ñires 149)