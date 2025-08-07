“Tengo el derecho y el deber de defender la Constitución Provincial”, sostuvo Rossi

Después que el Superior Tribunal de Justicia fallara a favor de la convocatoria para reformar la Constitución de Tierra del Fuego, el abogado, Paulino Rossi, no dudó en expresar con firmeza su posición ante esta nueva etapa que vive la provincia.

“Yo no me manda nadie, lo hago porque estoy convencido. Si la Corte me dice que estoy equivocado, sabré pedir disculpas, pero mientras tanto tengo el derecho y el deber de defender la Constitución Provincial”, afirmó Rossi al analizar el giro en la postura del Tribunal, que él considera sorpresivo aunque no inesperado: “Este fallo viene con spoiler, no debería sorprender porque refleja un lineamiento político muy claro”.

Para Rossi, la decisión del Tribunal no es solo una cuestión jurídica, sino el reflejo de un escenario político que está cambiando y que plantea grandes desafíos. “La Corte necesita tiempo para reflexionar en el marco político y social de Tierra del Fuego. Aquí, una elección a principios de año no es lo mismo que la que se plantea ahora, con un modelo populista que ha fracasado en Argentina, y que amenaza con afianzarse”.

La defensa de la Constitución, explicó, va más allá de formalismos: se trata de proteger un proyecto de provincia, un modelo que a su juicio debe evitar la reelección indefinida y el populismo. “Es un contexto difícil, hay quienes solo buscan beneficios sectoriales y personales, y mientras tanto la gente no vive mejor, salvo algunos pocos que parecen felices con el desastre”.

Rossi también habló sobre los problemas que existen en Tierra del Fuego: la crisis económica, la caja previsional quebrada, la política energética deficiente y la insostenible crisis institucional. “La policía sin caja y la caja previsional de los jubilados están explotadas y quebradas. Se llevaron toda la plata, ahora no hay manera de pagar”.

Frente a la polarización que el gobierno nacional podría intentar instalar en las elecciones, Rossi advierte que “sería una trampa. El gobierno seguirá votando todo lo que él quiera, incluyendo leyes polémicas. Queremos que Tierra del Fuego defienda sus intereses con una postura clara, sin caer en show ni polarizaciones funcionales”.

Finalmente, entiende que el camino sigue siendo judicial y político, pero también invita a la reflexión: “Este año de análisis nos permitió clarificar la situación. Ahora hay que dar vuelta la página, usar los canales naturales de debate, y preparar la provincia para una etapa que debe ser de reconstrucción, sin renunciar a la pelea”.

