La lucha de Rocío Peña por la salud de su hijo Ivo y denuncia a OSEF por falta de fondos

Rocío Peña, madre de Ivo, un joven de 16 años con epilepsia refractaria, ha denunciado en redes sociales la crítica situación que enfrenta su hijo debido a la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF). La cirugía programada para el 11 de julio, que permitiría mejorar la calidad de vida de Ivo al reducir sus convulsiones diarias, fue suspendida por falta de fondos para el neuroestimulador necesario. Aunque la intervención ha sido reprogramada para el 8 de agosto, Rocío expresó su preocupación, afirmando que «no tienen la plata para pagar el neuroestimulador».

«Desde enero, mi hijo estuvo en coma inducido por un estatus epiléptico. Desde entonces, la lucha se intensificó», relata Rocío. La situación se tornó crítica cuando, el 11 de julio, la cirugía que tanto habían esperado fue suspendida. «Era la segunda vez que nos decían que no se iba a operar. Me querían hacer volver a Tierra del Fuego con mi hijo convulsionando. Eso era imposible», aseguró.

Ayer, tras una intensa jornada de gestiones y llamadas, y exposición en redes sociales, recibió la noticia que tanto anhelaba que ya habían realizado el pago del neuroestimulador, ahora está en el Hospital Italiano para firmar todo y hacer el prequirúrgico. Sin embargo, detrás de esta buena noticia, hay un trasfondo de lucha constante contra la burocracia y la falta de atención.

«Es desgastante. Estuve en la obra social hasta las 15:30 horas, y me dijeron que no sabían si iban a llegar con la compra. Es una tomada de pelo», expresó Rocío, quien ha tenido que lidiar con la indiferencia de un sistema que no siempre responde a las urgencias de los pacientes. «No solo estoy preocupada por la salud de mi hijo, sino también por hacer que la obra social me escuche», reflejando la frustración de muchas familias que se sienten desamparadas.

La viralización de su situación en redes sociales fue un último recurso, una decisión que nunca había querido tomar. «Nunca expuse la situación de mi hijo porque no me gusta, pero no me quedó otra. Hay muchas familias en la misma situación, y necesitamos que se priorice la salud de los niños», afirmó. Rocío no solo lucha por su hijo, sino también por todos aquellos que, como ella, enfrentan la misma adversidad.

«Es fundamental que se regularice esta situación. Hay muchos niños fueguinos esperando volver a ser niños, a tener su vida de niños, con su familia y sus compañeros», cerró la madre de Ivo.

Radio Provincia