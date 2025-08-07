Frente «Provincias Unidas»: una nueva alternativa política, según Maximiliano Ibars

Maximiliano Ibars, presidente del radicalismo de Tierra del Fuego, habló previo al cierre de listas para las elecciones. Ibars informó que se viene trabajando en un frente electoral bajo el nombre de Provincias Unidas. Más que un simple acuerdo entre partidos, este espacio aspira a ser una alternativa sólida y con proyección nacional, capaz de dejar atrás viejas polarizaciones.

“La Unión Cívica Radical no va a mirar por el espejo retrovisor al kirchnerismo; queremos presentar una alternativa seria que defienda los intereses de Tierra del Fuego y tenga vuelo a nivel país”, aseguró. Con una convicción clara, el dirigente rechazó la idea de conformarse con una tercera fuerza minoritaria: “Apuntamos a un espacio de mayoría que nos permita realmente representar a los fueguinos con fuerza y altura”.

El nombre del frente, Provincias Unidas, no fue elegido al azar. “Se vincula a una construcción muy grande que está ocurriendo en el país, con el respaldo de gobernadores destacados como los de Córdoba, Chubut, Jujuy y Santa Fe”, explicó Ibars. Con esta referencia nacional, el frente busca consolidar una posición “nueva”, que rompa con la lógica pendular del “Cristina o libertad” y que defienda “los intereses de la provincia desde un proyecto político con visión de futuro”.

Aunque no adelantó nombres propios para las candidaturas, sí subrayó la importancia de no poner los proyectos políticos en función de personalismos. “Nosotros no nos sentamos a imponer nombres, sino a plantear proyectos e ideas que sean capaces de construir consenso y representatividad”, dijo, destacando la figura del senador Pablo (Blanco) como referente del proceso interno sin cerrarse aún a otras charlas.

Maximiliano Ibars insistió en que los tiempos se manejan con prudencia, pero que la presentación formal del frente se realizará esta misma jornada. “No queremos apurarnos, sino construir con constancia y diálogo con todos los actores políticos que compartan esta visión”, puntualizó.

Tierra del Fuego está en un momento decisivo donde la nueva agenda política se definirá por la capacidad de formar alianzas que trasciendan etiquetas. En ese sentido, el presidente dijo que no puden «permitir acuerdos de cúpulas o mezquindades personales. La gente necesita esperanza y una alternativa que defienda su futuro”.

Radio Provincia