El INFUETUR invita a la comunidad a participar de la bajada con antorchas del Glaciar Martial

Este sábado 9 de agosto se llevará a cabo la tradicional Bajada con Antorchas en su 30º edición organizada por el centro de montaña Parque del Fin del Mundo Cerro Martial, evento que contará con música en vivo, degustaciones gastronómicas y show artísticos, culminando con el descenso de más de 70 esquiadores portando antorchas y la tradicional quema del muñeco.

“Como cada año desde el Instituto Fueguino de Turismo acompañamos este tradicional evento que también cuenta con el acompañamiento del sector turístico privado, celebrando junto con la comunidad y los turistas el Día del Montañés”, expresó el Director de Promoción Turística del INFUETUR, Martín Bianchi.

Asimismo destacó que “invitamos al público a celebrar esta 30° edición de una tradición fueguina donde se ilumina el Glaciar Martial y toda la montaña con vistas espectaculares desde toda la Reserva y la ciudad” agregó indicando que “se desarrollarán diversas propuestas para toda la familia durante el día, para disfrutar del invierno y la nieve, la gastronomía fueguina y propuestas culturales”.

El cronograma de actividades inicia a las 13 horas con música en vivo, mientras que las degustaciones, juegos, show artísticos y deportivos se realizarán a partir de las 15 horas esperando a las 20 horas la bajada con antorchas y encendido del muñeco.

En este marco se llevará a cabo un fam tour con operadores de América con el objetivo de inducir a operadores mayoristas estratégicos a la creación de propuestas comerciales para la edición 2026 del evento, proponiendo a la “Bajada con Antorchas” como una oportunidad de venta específica para la semana del 9 de agosto incluyendo actividades de nieve diurnas y nocturnas.

Esta iniciativa se desarrolla de manera conjunta entre el Instituto Nacional de Promoción Turística (INPROTUR), el INFUETUR, Cámara de Turismo de Tierra del Fuego; Asociación Fueguina de Agencias de Viaje (AAFUVYT); la Cámara Hotelera y Gastronómica de TDF y la Asociación Hoteles de Turismo de Tierra del Fuego (AHT). Además el Instituto brindará la promoción de este evento a través de la cobertura de medios y creadores de contenido nacionales.