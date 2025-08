Tras el aval judicial a la reforma, Melella pidió un debate profundo sobre el futuro de la provincia

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella celebró el fallo del Superior Tribunal de Justicia que avaló el proceso de reforma de la Constitución Provincial y habilitó el llamado a elecciones de convencionales.

El Mandatario realzó la labor de los integrantes del Tribunal que «con la responsabilidad que implica desempeñar su rol, despejaron cualquier tipo de duda en torno a esta trascendental decisión. Hoy estamos seguros que los pasos que hemos venido dando están encuadrados dentro de la ley y de los requisitos que impone la propia Constitución».

Para Melella «se abre una oportunidad» para que los fueguinos «podamos pensar, plantear y proyectar la Provincia que imaginamos y pretendemos para los próximos treinta o cincuenta años».

En ese sentido, valoró la posibilidad de «abrir un debate de ideas serio, responsable, honesto y comprometido, en el que cada sector pueda expresar lo que a su juicio es el mejor futuro para Tierra del Fuego».

El Gobernador evitó expresarse en torno a los cuestionamientos que desde la oposición se han venido expresando sobre la oportunidad y conveniencia de una reforma constitucional.

«Esa etapa está superada -planteó-. Acá no se trata de una disputa por quién tiene la razón y quién no, o si se está o no de acuerdo con este gobernador. Estamos ante la posibilidad histórica de poder sentarnos en un ámbito de deliberación a plantear un debate amplio y sin límites. No caben las especulaciones de ningún sector» sentenció.

Melella se mostró convencido que «cada uno de nosotros tenemos en mente cuál es la provincia que soñamos para las próximas generaciones. No me caben dudas que todos queremos lo mejor. Y como lo ha marcado la Justicia, esta es la manera correcta y legítima de hacerlo. Debemos estar a la altura de los miles de fueguinos que hoy nos demandan un debate serio, honesto y sobre todo comprometido con el futuro de nuestra provincia».

Finalmente, el Mandatario instó a la dirigencia a «dar lo mejor de cada uno de nosotros en el intercambio de ideas. Si así ocurre no tengo dudas que vamos a forjar un venturoso porvenir para Tierra del Fuego».