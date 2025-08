Retoma la acción de los Juegos Deportivos Fueguinos

Luego del receso invernal se pusieron nuevamente en marcha las actividades correspondientes a los Juegos Fueguinos 2025.

En la Casa del Deporte de Río Grande, el sub-15 de vóley femenino concluyó con la última fecha de la zona de grupos. Se enfrentaron en vibrantes encuentros los equipos de Universitario, Estrella Vóley, Fusión ADEUOM, CDD (Casa del Deporte), Estrella Blanco, Academia TDF, CDM (Centro Deportivo Municipal) y Academia TDF B.

RESULTADOS DE LA JORNADA:

Universitario (2) vs (0) Estrella Vóley

Fusión ADEUOM (2) vs (0) CDD

Estrella Blanco (2) vs (0) Academia TDF “b”

Academia TDF (2) vs (1) CDM

ADEFU, CAMPEONAS DEL HOCKEY LOCAL

Por otra parte, en el gimnasio Integrador de la ciudad de Río Grande se definió la instancia local del hockey Sub-16, dentro del marco de los Juegos Deportivos Fueguinos.

Un colmado gimnasio Integrador fue el sitio que albergó la etapa final. En primera instancia se definió el tercer puesto entre CIMAH y Río Grande “verde”, siendo este último vencedor por 7 a 3.

Posteriormente, llegaría la espera final entre ADEFU y Panteras Negras; partido que no decepcionaría en absoluto al público presente. Pese a un equilibrado comienzo entre ambos equipos, con el pasar de los cuartos ADEFU demostró superioridad y venció a su rival por 6 a 3 y se consagró campeón de la instancia local.

En tanto, la final provincial se estará desarrollando el próximo 9 de Agosto en la ciudad de Río Grande con espacio a confirmar.

POSICIONES:

1° ADEFU

2° PANTERAS NEGRAS

3° RÍO GRANDE «VERDE»